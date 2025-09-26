พายุรากาซาอ่อนกำลังมุ่งหน้าเวียดนาม เสี่ยงฝนตกหนัก-น้ำท่วมพื้นที่ตอนเหนือ

เอพี - พายุไต้ฝุ่นรากาซาอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชันเขตร้อนตั้งแต่วานนี้ ขณะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม และคาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักทั่วจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ
บ่ายวานนี้ (25) พายุไต้ฝุ่นได้อ่อนกำลังลงเหลือความเร็วลมสูงสุด 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคาดว่าพายุจะสลายตัวลงในที่สุด แต่ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อเวียดนามและพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เจ้าหน้าที่ในเวียดนามเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม และน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ
นายกรัฐมนตรีฝ่าม มีง จีง ของเวียดนามได้สั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐปกป้องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เขื่อน โรงพยาบาล และดูแลความปลอดภัยของเรือประมงและทรัพย์สินชายฝั่ง และเตรียมพร้อมการอพยพและภารกิจค้นหาและกู้ภัย เที่ยวบินบางเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนตารางบิน และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตัดแต่งต้นไม้เพื่อเลี่ยงอันตรายจากกระแสลมแรงในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ กำลังเตรียมรับมือกับพายุอีกลูกหนึ่ง ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฟิลิปปินส์จากมหาสมุทรแปซิฟิก พายุบัวลอยคาดว่าจะพัดถล่มฟิลิปปินส์ทางตะวันออกและตอนกลางในวันศุกร์ (26) และมีความเร็วสูงสุดที่ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามการระบุของหน่วยงานพยากรณ์อากาศของรัฐ
เวียดนามคาดว่าพายุลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นหลังจากนั้น และอาจพัดขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางหรือเคลื่อนตัวไปทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ.