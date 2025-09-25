เวียดนามคุกแก๊งพนันออนไลน์-คริปโตข้ามชาติเงินหมุนเวียนกว่า $3,800 ล้าน

เอเอฟพี - ศาลเวียดนามตัดสินจำคุกจำเลยชาวเวียดนามที่เป็นพี่น้องกัน 4 คน และคนอื่นๆ อีกเกือบ 40 คนในคดีพนันออนไลน์และคริปโตข้ามชาติ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมมูลค่ากว่า 3,800 ล้านดอลลาร์ สื่อของรัฐรายงานวันนี้ (25)
หนังสือพิมพ์กฎหมายของนครโฮจิมินห์รายงานว่า สมาชิกของแก๊งที่ดำเนินการโดยพี่น้องชาวเวียดนาม 4 คน ถูกตั้งข้อหาจัดตั้งและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ระหว่างต้นปี 2563 ถึงปลายปี 2564 หลังจากถูกตำรวจเข้าทลายเครือข่าย
เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาคดีที่ใช้เวลา 2 วันในนครโฮจิมินห์ พี่น้อง 4 คน ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 8 ปี ถึง 13 ปี ส่วนจำเลยอีก 39 คน ถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่ 3 ปี รอลงอาญา ไปจนถึงจำคุกมากกว่า 10 ปี และรายงานที่อ้างคำตัดสินของศาลระบุว่า ตำรวจยังพยายามที่จะจับกุมชายชาวอินเดียที่เชื่อว่าเป็นผู้บงการของขบวนการนี้
รายงานระบุว่ากลุ่มอาญชากรใช้เงินหลายล้านดอลลาร์จากการทำกำไรอย่างผิดกฎหมายไปกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถหรูในเวียดนาม รวมถึงฟอกเงินในต่างประเทศ ซึ่งตำรวจได้เปิดการสอบสวนคดีฟอกเงินแยกต่างหากแล้ว
กลุ่มอาชญากรนี้ได้ออกแบบเว็บไซต์สำหรับการลงทุนแบบหลายชั้นโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายในเวียดนาม
ผู้ใช้สามารถเปิดบัญชี แปลงเงินด่งเวียดนามเป็นโทเคนดิจิทัล เช่น USDT และ Ethereum และโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการพนันออนไลน์
ในช่วงที่ได้รับความนิยมสูงสุด เครือข่ายมีผู้ใช้งาน 20,000 คนโดยมีบัญชีราว 25 ล้านบัญชี
ผู้ใช้หลายคนได้ค่าคอมมิชชั่นจากการลวงนักพนันรายอื่นบนแอปพลิเคชั่นเทเลแกรมและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ ให้เข้าร่วมเครือข่ายการพนัน
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเวียดนามได้ปิดกั้นแอปพลิเคชั่นเทเลแกรมมาตั้งแต่เดือนมิ.ย. หลังจากทางการเตือนว่ามีสัญญาณของการละเมิดกฎหมายบนแอปพลิเคชั่นส่งข้อความนี้
รัฐบาลระบุว่า มากกว่า 68% จาก 9,600 ช่องที่ชาวเวียดนามใช้บนเทเลแกรม มีข้อมูลที่เป็นอันตรายและไม่ถูกต้อง
สื่อของรัฐรายงานในเดือนก.พ.ว่า มีคนเกือบ 60 คน ที่ทำงานในเครือข่ายฉ้อโกงคริปโตที่ขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์จากชาวเวียดนาม ถูกจับกุมตัวได้ในกัมพูชาและเวียดนาม
เครือข่ายนี้ถูกกล่าวหาว่าลวงเหยื่อให้ลงทุนในบิตคอยน์ผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือและจากนั้นก็นำเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง.