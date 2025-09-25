ผู้นำเวียดนามเตรียมเยือนเกาหลีเหนือเดือนต.ค. นี้

รอยเตอร์ - โต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม คาดว่าจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในเดือนหน้า ตามการระบุของเจ้าหน้าที่เวียดนาม 2 คน ซึ่งจะกลายเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบเกือบ 20 ปี ของผู้นำเวียดนาม
สถานทูตเวียดนามในกรุงเปียงยางระบุว่าทั้งสองประเทศคอมมิวนิสต์ยังคงมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างใกล้ชิด แต่ปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้าต่อกัน
ทั้งนี้ ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเยือนดังกล่าวจากทั้งสองประเทศ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการ และกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามและสถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงฮานอยต่างไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์ในประเด็นนี้
เจ้าหน้าที่ 2 คนที่เปิดเผยเรื่องการเยือนปฏิเสธที่จะระบุกรอบเวลาการเดินทางที่ชัดเจน และระบุว่าอาจมีการหารือประเด็นต่างๆ แต่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวว่า โต เลิม จะพบหารือกับคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ
ครั้งสุดท้ายที่ผู้นำเวียดนามเยือนเกาหลีเหนือคือปี 2550 เมื่อผู้นำพรรคคอมมิวนิวสต์ นง ดึ๊ก แม็งห์ ได้เดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา 3 วัน ที่ถือเป็นการเยือนครั้งแรกของผู้นำพรรคเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ในปี 2500
คิม จอง อึน เดินทางเยือนกรุงฮานอยในปี 2562 ที่ถือเป็นการเยือนต่างประเทศที่หาได้ยากของผู้นำเกาหลีเหนือ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ สมัยแรก
เจ้าหน้าที่ระดับล่างลงมาหลายคนได้พบหารือทั้งในกรุงฮานอยและกรุงเปียงยางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามรายชื่อการประชุมที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของสถานทูตเวียดนามในเกาหลีเหนือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประชุมได้กลับมาดำเนินการอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วหลังจากหยุดไป 5 ปี
และในปีนี้ สองประเทศยังเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต
การเยือนครั้งนี้ของโต เลิม เกิดขึ้นหลังจากผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนเกาหลีใต้ในเดือนส.ค. ประเทศที่มีความสัมพันธ์ตึงเครียดกับเปียงยาง โดยโต เลิม เป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่ได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเกาหลีใต้ อี แจ มยอง นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในเดือนมิ.ย.
ฮานอยพึ่งพาการลงทุนจากโซลอย่างมาก บริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่อื่นๆ ของเกาหลี ถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของเวียดนาม ที่ปัจจุบันมีการลงทุนมากกว่า 90,000 ล้านดอลลาร์ ที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโรงงาน
สำหรับปีล่าสุดที่มีข้อมูลการค้ากับเกาหลีเหนือคือปี 2559 ที่เวียดนามส่งออกสินค้าไปยังเปียงยางมูลค่าเกือบ 3 ล้านดอลลาร์ ตามการระบุของสถานทูตเวียดนาม
เกาหลีเหนือเผชิญกับการคว่ำบาตรระหว่างประเทศมานานหลายทศวรรษ ที่ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์.