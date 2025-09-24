ลาวเตรียมเปิดโรงเรียนสามัญสอน “ภาษารัสเซีย” ล้วนตั้งแต่ประถม ถึง ม.ปลาย

MGR Online - กระทรวงศึกษาธิการลาว-รัสเซีย เซ็นบันทึกข้อตกลงเตรียมเปิดโรงเรียนสามัญศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์ รับนักเรียน 1,200 คน เปิดสอนเป็นภาษารัสเซียล้วน ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมปลาย
วานนี้ (23 ก.ย.) เพจหนังสือพิมพ์ศึกษา วิทยาศาสตร์ และกีฬา ออนไลน์ รายงานว่า นาย Rasasukhanov Usman Abdul-Azievich หัวหน้ากรมพัฒนาระบบการศึกษาแห่งชาติและความร่วมมือต่างประเทศ ได้เป็นตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ สหพันธรัฐรัสเซีย เดินทางมาพบกับนายกิ่งมะโน พมมะหาไซ รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสามัญศึกษามิตรภาพลาว-รัสเซีย
การพบกันครั้งนี้เป็นการขยายผลต่อเนื่อง หลังจากกระทรวงศึกษาธิการของลาวและรัสเซีย ได้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาระบบการศึกษาระหว่างกัน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2568
จากนั้น ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการจาก 2 ประเทศ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะสร้างโรงเรียนสามัญศึกษามิตรภาพลาว-รัสเซีย ขึ้น เป็นโรงเรียนแบบครบวงจร บนพื้นที่ 7.925 เฮคตาร์ หรือเกือบ 50 ไร่ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สามารถรับนักเรียนทุกชั้นเรียนได้ 1,200 คน และจะเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษารัสเซียล้วน ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวแทนของทั้ง 2 ฝ่าย ได้หารือกันเกี่ยวกับเรื่องตำราเรียน การสร้างครูสอนภาษารัสเซีย การจัดหาสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน กำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเริ่มต้นก่อสร้างซึ่งควรต้องได้ข้อสรุปก่อนถึงวันเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตของลาวและรัสเซีย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในลาวได้รับรู้ และส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนที่จะสร้างขึ้นใหม่
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ยังมีแผนจะเปิดหลักสูตรการสอนภาษารัสเซียในโรงเรียนแห่งอื่น ๆในนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงหลวงพระบาง เพิ่มขึ้นอีกด้วย