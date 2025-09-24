อุตุฯเวียดนามคาด ‘พายุบัวลอย’ มีแนวโน้มทวีกำลังแรงเป็นไต้ฝุ่นก่อนพัดขึ้นฝั่ง

MGR ออนไลน์ - ศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามคาดการณ์ว่าพายุบัวลอย (Bualoi) จะเข้าสู่น่านน้ำทะเลจีนใต้ หรือที่เวียดนามเรียกว่าทะเลตะวันออก ในคืนวันที่ 26 ก.ย. และจะกลายเป็นพายุลูกที่ 10 ที่พัดเข้าฝั่งประเทศในปีนี้
ศูนย์ฯ ระบุก่อนหน้านี้ว่าพายุดีเปรสชั่นก่อตัวขึ้นทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ และมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น แต่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ระบุว่าการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ของพายุยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในขณะนี้
ยุโรปและญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าพายุบัวลอยจะเคลื่อนตัวขึ้นเหนือไปยังพื้นที่ตอนเหนือของเวียดนามและตอนใต้ของจีน ขณะที่สหรัฐฯ คาดการณ์ว่าจะพัดเข้าเวียดนามตอนกลาง บริเวณจ.ห่าติ๋ง จนถึงจ.กว่างหงาย
ขณะที่ศูนย์ฯ มีความเห็นว่ามีแนวโน้มที่พายุจะเคลื่อนตัวพัดเข้าฝั่งเวียดนามตอนกลาง เนื่องจากรูปแบบภูมิอากาศตามฤดูกาลคาดว่าจะทำให้พายุพัดเข้าสู่พื้นที่ตอนกลางในช่วงเวลาดังกล่าว แต่โอกาสที่พายุลูกนี้จะทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นนั้นอยู่ในระดับต่ำ.