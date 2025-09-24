สหภาพยุโรปเล็งกดดันเวียดนามขจัดอุปสรรคทางการค้าหลังขาดดุลเพิ่มต่อเนื่อง

รอยเตอร์ - เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปวางแผนที่จะกดดันเวียดนามในวันศุกร์นี้ให้ยกเลิกอุปสรรคทางการบริหารต่อสินค้าของสหภาพยุโรป เนื่องจากการขาดดุลการค้าของสหภาพยุโรปกับฮานอยขยายตัวท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าโลก เจ้าหน้าที่ยุโรป 2 คนและร่างเอกสารฉบับหนึ่งระบุ
หลังจากข้อตกลงการค้าเสรีที่ลงนามในปี 2562 เวียดนามกลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมูลค่าการค้าทวิภาคีอยู่ที่ 67,000 ล้านยูโร (ประมาณ 79,000 ล้านดอลลาร์) ในปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรป
แต่อย่างไรก็ตามกระแสการค้ายังคงไม่สมดุล เนื่องจากสหภาพยุโรปขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในปีที่แล้ว ที่ประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ ข้อมูลระบุ
และช่องว่างสำหรับสหภาพยุโรปยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยแตะเกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนก.ค. ตามข้อมูลของสหภาพยุโรป
กรรมาธิการการค้าของสหภาพยุโรปจะพบหารือกับเจ้าหน้าที่เวียดนามในวันศุกร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมถึงอินโดนีเซียและมาเลเซีย
การหารือจะมุ่งเน้นที่การขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ของยุโรป เช่นอาหาร ยา และยานยนต์ ตามการระบุของเจ้าหน้าที่ยุโรป 2 คน และร่างวาระการประชุมในกรุงฮานอย
เจ้าหน้าที่ยุโรประบุว่าในบรรดาผลิตภัณฑ์หลายสิบรายการที่ไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากปัญหาด้านการบริหาร ได้แก่ แอปเปิลและกีวีจากอิตาลี สัตว์ปีกจากสเปน มันฝรั่งจากเยอรมนี และเนื้อหมูจากหลายประเทศในสหภาพยุโรป
ส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางรายการไม่สามารถส่งถึงผู้บริโภคชาวเวียดนามได้ แม้ว่าหน่วยงานท้องถิ่นจะรับรองว่าปลอดภัยแล้ว เนื่องจากความล่าช้าในการขอใบรับรอง
ด้านกระทรวงการค้าของเวียดนามไม่ได้ตอบรับคำร้องของรอยเตอร์ที่ขอความคิดเห็นในประเด็นนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ยุโรปกล่าวว่าความล่าช้ามักเกิดจากฝ่ายเวียดนามที่ขาดแคลนบุคลากร
การเจรจาหารือครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางการค้าที่กว้างขวางขึ้น ด้วยทั้งฮานอยและบรัสเซลส์ต่างแสวงหาการกระจายตลาดสำหรับสินค้าของตน ขณะเดียวกันก็เผชิญกับอัตราภาษีใหม่จากสหรัฐฯ
การส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของประเทศ อาจลดลงถึง 1 ใน 5 จากผลกระทบของภาษีนำเข้า 20% ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บกับสินค้าของเวียดนาม ทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามการประเมินของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปมีความกระตือรือร้นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับฮานอย แต่ยอมรับเป็นการส่วนตัวว่าเวียดนามควรดำเนินการมากกว่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเวียดนามได้ผ่อนปรนเงื่อนไขทางการค้ากับวอชิงตันภายใต้การคุกคามจากอัตราภาษี
ในการประชุมวันศุกร์ เจ้าหน้าที่จะหารือเกี่ยวกับภาษีการบริโภคใหม่ของเวียดนาม ตามที่ระบุในร่างวาระประชุม เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวว่าภาษีดังกล่าวอาจกระทบต่อการส่งออกไวน์ของยุโรป
เจ้าหน้าที่ยุโรป 2 คน กล่าวว่า ข้อกังวลที่มีมายาวนานเกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาและรถยนต์ของสหภาพยุโรปกำลังได้รับการแก้ไขอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ฝ่ายเวียดนามจะยกประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกข้าว และภาษีของสหภาพยุโรปสำหรับการนำเข้าสินค้าที่ปล่อยคาร์บอนเข้มข้น เช่น เหล็ก และกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะองค์กร.