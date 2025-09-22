UNDP คาดเวียดนามกระทบหนักสุดในภูมิภาคจากมาตรการภาษีสหรัฐฯ เสี่ยงสูญรายได้ $25,000 ล้าน

รอยเตอร์ - มาตรการภาษีของสหรัฐฯ ที่บังคับใช้ในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา เสี่ยงทำให้มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ลดลง 1 ใน 5 ที่จะทำให้เวียดนามกลายเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามการประเมินของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
ข้อมูลการค้าของสหรัฐฯ ระบุว่าเวียดนามเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 6 ของโลกไปยังสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้า 136,500 ล้านดอลลาร์ โดยสินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตในโรงงานที่ดำเนินการโดยบริษัทของสหรัฐฯ และบริษัทข้ามชาติอื่นๆ หรือซัปพลายเออร์ของบริษัทเหล่านั้น
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ UNDP ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่าการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเวียดนาม 20% อาจทำให้มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ลดลงมากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 1 ใน 5 ของมูลค่าส่งออกต่อปี
กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมของเวียดนามไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์ในทันที
ข้อมูลแรกของเวียดนามที่เผยแพร่นับตั้งแต่อัตราภาษีของสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ระบุว่า การส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ลดลง 2% ในเดือนส.ค. จากเดือนก.ค. และลดลง 5.5% สำหรับการส่งออกรองเท้า ที่เวียดนามเป็นซัปพลายเออร์รายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ตามข้อมูลของกรมศุลกากร
ขณะเดียวกัน ธนาคารโลกได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเวียดนามในปีนี้ หลังจากอัตราภาษีของสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้
ไนกี้ อาดิดาส และพูม่า ที่ผลิตรองเท้าส่วนใหญ่ผ่านซัปพลายเออร์ในเวียดนาม ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
รายงานของ UNDP ที่เผยแพร่สัปดาห์ที่แล้ว ที่เป็นหนึ่งในรายงานแรกๆ ที่ประเมินผลกระทบต่อกระแสการค้านับตั้งแต่มาตรการภาษีมีผลบังคับใช้ ระบุว่าการส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ อาจลดลง 19.2% ซึ่งสูงกว่าเกือบ 2 เท่าของการส่งออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาจลดลงโดยเฉลี่ย 9.7%
“ไม่มีประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ มากกว่าเวียดนาม” หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ UNDP ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว และระบุว่ามีเพียงจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเท่านั้น ที่จะได้รับผลกระทบหนักกว่าในแง่ของเงินดอลลาร์
รายงานของ UNDP ระบุว่า ในบรรดาประเทศขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ อาจลดลง 12.7% มาเลเซีย 10.4% และอินโดนีเซีย 6.4%
การส่งออกที่ลดลงโดยประมาณนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเวียดนามลดลงประมาณ 5% แม้ว่าผลกระทบจากภาษีอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผลเต็มที่ และมีแนวโน้มที่จะบรรเทาลงได้จากการที่ผู้ส่งออกรับภาระต้นทุนบางส่วน การกระจายการลงทุนของเวียดนามไปยังภูมิภาคอื่น และการใช้จ่ายภายในประเทศให้มากขึ้น
การประเมินของ UNDP อ้างอิงจากสถานการณ์ที่ภาษีจะถูกโอนไปยังผู้บริโภคสหรัฐฯ ทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ ที่จนถึงขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้ UNDP ยังไม่ได้พิจารณาผลระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาษี 40% ต่อสินค้าที่ขนส่งผ่านเวียดนาม ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงหากวอชิงตันตัดสินใจกำหนดข้อจำกัดเข้มงวดกับส่วนประกอบจากต่างประเทศที่ใช้ในสินค้าส่งออก เนื่องจากสินค้าของเวียดนามพึ่งพาปัจจัยนำเข้าจากจีนเป็นอย่างมาก.