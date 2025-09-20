ชุมชน"ไตแดง"หลายแห่งในสะกายถูกทิ้งร้าง หลังถูกทัพคะฉิ่น-PDF โจมตี

MGR Online - พบชุมชนไตแดงหลายหมู่บ้านในภาคสะกาย ต้องกลายเป็นหมู่บ้านร้าง หลังถูกบุกโจมตีอย่างหนักจากกองทัพคะฉิ่นและ PDF
วันที่ 18 กันยายน 2568 เพจ Homeland News Agency ได้ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนในเมืองต่างๆของภาคสะกาย และพบว่าที่หมู่บ้านนาหม่อ ตำบลโพโกง อำเภอโห่มะลิน จังหวัดคำตี่ ชาวบ้านจำต้องละทิ้งบ้านเรือนหนีไปจนกลายเป็นหมู่บ้านร้าง หลังจากถูกบุกโจมตีอย่างหนักโดยกองทัพเอกราชคะฉิ่น(KIA) กับกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(PDF) เมื่อปลายปี 2567 ทำให้ชาวบ้านทั้งหมดต้องพากันอพยพไปอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัย
จากภาพของ Homeland News Agency เห็นว่าบ้านเรือนทุกหลังในหมู่บ้านนาหม่อมีร่องรอยถูกโจมตีด้วยกระสุนปืนและระเบิด เมื่อไม่มีผู้อยู่อาศัย บ้านเหล่านี้จึงถูกปล่อยทิ้งไว้จนมีสภาพทรุดโทรม ต้นไม้เลื้อยและวัชพืชขึ้นปกคลุมเต็มฝาผนังที่พรุนไปด้วยรูกระสุน บ้านที่สร้างด้วยไม้ต่างผุพัง หลังคายุบตัวลงมา
บ้านนาหม่อตั้งอยู่ทางฝั่งทิศใต้ของแม่น้ำอุรุ ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชินวิน ติดกับหมู่บ้านหนองปูอ่อง ที่เคยได้รับรางวัลหมู่บ้านตัวอย่างของอำเภอโห่มะลิน ห่างจากตัวเมืองโห่มะลินมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร(โปรดดูแผนที่ประกอบ)
จังหวัดคำตี่ อำเภอโห่มะลิน และบ้านนาหม่อ ล้วนเป็นชุมชนของชาวไตแดง โดยชาวไตแดงได้มาตั้งรกรากอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เป็นเวลาช้านานนับร้อยปี ชื่อ"นาหม่อ"เป็นสำเนียงพม่าที่เรียกเพี้ยนจากชื่อหมู่บ้านในภาษาไตว่า"บ้านนาใหม่" ส่วน"โห่มะลิน"ก็เป็นสำเนียงที่เพี้ยนมาจากชื่อชุมชนเดิมที่เรียกว่า"ฮมหมาก-ลาง" แปลว่า"ร่มขนุน"(ต้นหมาก-ลางในภาษาไตคือต้นขนุน)
ชาวไตแดง หรือชาวไตคำตี่เป็นชนชาติพันธุ์ไตอีกกลุ่มหนึ่งที่กระจายตัวตั้งถิ่นฐานอยู่ในมณฑลยูนนาน ของจีน รัฐคะฉิ่นกับภาคสะกาย ของเมียนมา รวมถึงในรัฐนาคาแลนด์ รัฐอัสสัม และรัฐอรุณาจัลประเทศ ของอินเดีย มานานหลายร้อยปี มีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองใกล้เคียงกับชาวไทใหญ่ในรัฐฉาน
ชาติพันธุ์ไตแดงมีกองกำลังติดอาวุธเป็นของตนเอง ใช้ชื่อว่ากองทัพไตแดง หรือ SNA(Shanni Nationalities Army) ทำหน้าที่ดูแลและปกป้องพื้นที่ซึ่งมีชาวไตแดงอาศัยอยู่ทั้งในรัฐคะฉิ่นและภาคสะกาย
แต่หลังจากกองทัพเอกราชคะฉิ่นจับมือกับรัฐบาลเงา(NUG) ของสมาชิกพรรค NLD เปิดสงครามสู้รบกับกองทัพพม่า ทำให้กองกำลังผสมคะฉิ่นและ PDF ขยายพื้นที่เคลื่อนไหวจากรัฐคะฉิ่นเข้ามาในภาคสะกาย จึงเกิดความขัดแย้งกับกองทัพไตแดงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิม จนเกิดสงครามสู้รบกันระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายหลายครั้ง ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา
บ้านนาหม่อเป็นชุมชนไตแดงที่ถูกบุกโจมตีอย่างหนักจากกองทัพเอกราชคะฉิ่นและ PDF จนชาวบ้านไม่สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนเดิมของตนเองได้ ต้องอพยพข้ามแม่น้ำอุรุขึ้นไปทางเหนือ เพื่อหาที่ปลอดภัย
ตามรายงานของสำนักข่าว Tai TV Online ระบุว่า นอกจากบ้านนาหม่อแล้ว ในเมืองโห่มะลิน ยังมีหมู่บ้านของชาวไตแดงอีกหลายแห่ง เช่น บ้านหลั่วสิ่นโกง ที่ถูกโจมตีจากกองทัพเอกราชคะฉิ่นกับ PDF จนต้องถูกทิ้งร้าง