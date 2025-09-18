“ทูนเมียตไหน่” ผบ.ทัพอาระกันรับปาก เพิ่มอำนาจ-บทบาท ชาวมุสลิมในยะไข่

MGR Online - นายพล"ทูนเมียตไหน่"พบผู้นำมุสลิมในเมืองหม่องดอ รับปากจะเพิ่มอำนาจ-บทบาทแก่ชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ ท่ามกลางข้อกังขาจากทั่วโลกที่กำลังสงสัยว่ากองทัพอาระกันคือผู้ลงมือสังหารหมู่ชาวโรฮิงญา
วันที่ 16 กันยายน 2568 สำนักข่าวของรัฐยะไข่ ทั้ง Narinjara และ DMG(Development Media Group) ได้รายงานข่าวการพบปะพูดคุยกันระหว่างนายพลทูนเมียตไหน่ ผู้บัญชาการกองทัพอาระกัน(AA) กับผู้นำมุสลิมในเมืองหม่องดอ รัฐยะไข่ ซึ่งตามรายงานของสื่อทั้ง 2 แห่ง ระบุว่า บรรยากาศการสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น
การพบปะกันครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางข้อกังขาที่กำลังเกิดขึ้นทั่วไป ทั้งในเมียนมาและอีกหลายประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับการสังหารโหดชาวมุสลิมโรฮิงญาจำนวนมากในรัฐยะไข่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งทุกฝ่ายกำลังตั้งข้อสงสัยและส่วนหนึ่งก็เชื่อแล้วว่า เป็นฝีมือของกองทัพอาระกัน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา นายพลทูนเมียตไหน่ได้เดินทางไปยังเมืองหม่องดอเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสุเหร่าแห่งหนึ่งที่นี่ จากนั้นจึงได้มีการร่วมประชุมกับเหล่าผู้นำมุสลิม
ผู้นำมุสลิมคนหนึ่งที่เข้าร่วมพูดคุยกับนายพลทูนเมียตไหน่ บอกกับสำนักข่าว DMG ว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงเรื่องอนาคตและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของชาวมุสลิม ซึ่งผู้บัญชาการกองทัพอาระกันได้รับปากว่า จะเพิ่มอำนาจ บทบาท และมอบโอกาสแก่ชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ให้มากขึ้น
เมืองหม่องดอตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนาฟ ที่ใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างเมียนมาและบังคลาเทศ เป็น 1 ใน 2 เมืองใหญ่ของรัฐยะไข่ ที่มีประชากรจำนวนมากเป็นชาวมุสลิม โดยอีกเมืองหนึ่งคือบูตีตองที่อยู่ติดกันทางทิศตะวันออก
กองทัพอาระกันได้บุกยึดและควบคุมอำนาจการบริหารในเมืองหม่องดอไว้ได้เมื่อเดือนธันวาคม 2566 และต่อมาได้บุกยึดและควบคุมอำนาจการบริหารของเมืองบูตีตองไว้ได้ในเดือนพฤษภาคม 2567