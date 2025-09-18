จีนให้คำมั่นสนับสนุนโครงการคลองฟูนันเตโชมูลค่า $1.7 พันล้านของกัมพูชาต่อไป

MGR ออนไลน์ - จีนยืนยันสนับสนุนโครงการคลองฟูนันเตโชของกัมพูชา เส้นทางน้ำยาว 180 กิโลเมตร ที่เชื่อมระบบแม่น้ำโขง-บาสัก เข้ากับอ่าวไทย
สุน จันทอล รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่าปักกิ่งจะยังคงสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป ในการเจรจากับหวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่างเมืองกำปอตและเวียลเรญ และการขยายโอกาสทางการค้าผ่านข้อตกลงการค้าเสรี
คาดว่าโครงการคลองฟูนันเตโชจะใช้งบประมาณราว 1,700 ล้านดอลลาร์ และทอดยาวจากแม่น้ำบาสักผ่านจ.กันดาล จ.ตาแก้ว จ.กำปอต และจ.แกบ ก่อนจะออกสู่ทะเล ซึ่งการก่อสร้างเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนส.ค. 2567 โดยจีนให้ทุนสนับสนุน
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชา กล่าวว่าคลองฟูนันเตโชเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานประวัติศาสตร์ที่จะยั่งยืนหลายชั่วอายุคน แต่ขณะเดียวกัน เขายังย้ำถึงความสำคัญของการชดเชยที่เป็นธรรมแก่ครอบครัวที่ต้องพลัดถิ่นจากโครงการนี้ โดยระบุว่าโครงการพัฒนาในอดีตทำให้บางชุมชนไม่ได้รับความยุติธรรม
เส้นทางคลองสายนี้ตัดผ่าน 4 จังหวัด และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนราว 1.6 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งคลอง และเมื่อโครงการสร้างเสร็จ คลองสายนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง ส่งเสริมการค้า และเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคของกัมพูชา.