มาลีอ้างหน่วยปราบจลาจลไทยเปิดฉากยิงไม่นานหลังผู้สังเกตการณ์อาเซียนเดินทางกลับ

MGR ออนไลน์ - พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาอ้างว่า เหตุการณ์ในวันพุธ (17) ทหารและตำรวจปราบจลาจลของไทยได้เข้ามาในพื้นที่ที่อยู่ในเขตของ จ.บ้านใต้มีชัย (บันเตียเมียนเจย) ของกัมพูชา และได้เข้าสลายการชุมนุมประท้วงของชาวบ้าน ที่ทำให้มีชาวกัมพูชาอย่างน้อย 28 คน รวมทั้งพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บ
พล.ท.มาลี ระบุว่า กองกำลังของไทยเริ่มการโจมตีเพียงไม่กี่นาทีหลังจากสมาชิกของทีมผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวอาเซียนเดินทางออกจากพื้นที่
กัมพูชากล่าวหาว่ากองกำลังของไทยละเมิดเจตนารมย์ของการหยุดยิง รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหนองหญ้าแก้ว หรือที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเปรยจัน
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาอ้างว่า กองกำลังของไทยใช้แก๊สน้ำตา อุปกรณ์ส่งเสียงความถี่สูง กระสุนยาง และหนังสติ๊ก เข้าสลายการชุมนุมของชาวบ้านกัมพูชาที่ชุมนุมประท้วงอย่างสงบ รวมถึงทหารกัมพูชาที่ไม่มีอาวุธจำนวนหนึ่งที่เข้าสังเกตการณ์การชุมนุมประท้วง
“การกระทำของกองกำลังทหารของไทยถือเป็นการละเมิดเจตนารมย์ของการหยุดยิงและหลักการที่สองฝ่ายเห็นพ้องกันในการประชุม GBC และ RBC ที่ผ่านมา” พล.ท.มาลี โสเจียตา กล่าว
“การบังคับใช้กฎอัยการศึกของไทยในดินแดนกัมพูชาถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของเราอย่างร้ายแรง รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศ” โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวเสริม และย้ำว่าการปะทะกันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 28 คน โดยที่บางคนมีอาการสาหัส รวมถึงพระสงฆ์
สำนักข่าวพนมเปญโพสต์รายงานอ้างคำแถลงของกระทรวกลาโหมว่า ชาวบ้านหลายคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาหลายชั่วอายุคน และยืนยันว่าการประท้วงของชาวบ้านกัมพูชาเกิดจากความกลัวว่าจะสูญเสียพื้นที่เพาะปลูกจากปฏิบัติการทางทหารฝ่ายเดียวของไทย
“เมื่อเผชิญหน้ากับการกระทำที่รุนแรงและผิดกฎหมายของฝ่ายไทย เจ้าของที่ดินและชาวบ้านคนอื่นๆ ได้ร่วมกันประท้วงและตอบโต้อย่างสันติ การกระทำเหล่านี้เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบและภัยคุกคามของการใช้กำลังฝ่ายเดียวและการบุกรุกดินแดนกัมพูชาของทหารไทย รวมถึงทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พวกเขาควบคุมและได้รับประโยชน์มาเป็นเวลาหลายปี” กระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุ
“กองกำลังและเจ้าหน้าที่กัมพูชาที่ไม่มีอาวุธอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อปกป้องความปลอดภัยของพลเมือง โดยยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในการเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง โดยยึดหลักการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ยุติธรรม และสอดคล้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ” คำแถลงของกระทรวงกลาโหมระบุ
นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมกัมพูชายังระบุว่าการกระทำของไทยไม่เพียงแต่ฝ่าฝืนข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 ก.ค. เท่านั้น แต่ยังละเมิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ที่จัดขึ้นที่เกาะกง เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายต้องงดเว้นจากการทำให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาเรียกร้องให้มีการเคารพข้อตกลงที่อาเซียนเป็นตัวกลาง เพื่อป้องกันการปะทะเพิ่มเติม และระบุว่ารัฐบาลกัมพูชายังคงให้ความสำคัญกับการเจรจาและการใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อยุติข้อพิพาทชายแดน
คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนนำโดยมาเลเซียได้กลับไปตรวจสอบสถานที่ที่เกิดการปะทะกันในวันเดียวกันนั้น และยังคงติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดน.