ปิดไม่อยู่! โฆษณาขายชุดอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink ว่อนโซเชียลกัมพูชาแม้ผิดกฎหมาย ทางการขู่ลงโทษผู้นำเข้า-จำหน่าย

MGR ออนไลน์ - สำนักข่าวขแมร์ไทม์สรายงานว่า ชุดอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตดาวเทียมสตาร์ลิงก์ (Starlink) ยังคงมีประกาศขายอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหลายแห่งในกัมพูชา แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมแห่งกัมพูชา (TRC) จะออกคำสั่งห้ามอย่างเข้มงวดเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนก็ตาม
รายงานระบุว่า สตาร์ลิงก์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในกัมพูชา และทางการกัมพูชากำหนดให้การให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมสตาร์ลิงก์เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมจากบริษัทสเปซเอ็กซ์ของอีลอน มัสก์ เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและความหน่วงต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกล โดยใช้กลุ่มดาวเทียมวงโคจรต่ำขนาดใหญ่
ในการใช้บริการ ลูกค้าต้องซื้อชุดอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยจานดาวเทียม (เสาอากาศ) และเราท์เตอร์ จากนั้นติดตั้งจานให้หันขึ้นสู่ท้องฟ้า เมื่อจานเชื่อมต่อกับดาวเทียมที่ส่งสัญญาณไปยังสถานีภาคพื้นที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหลัก ก็จะให้บริการไวไฟกับอุปกรณ์ของลูกค้าสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วิดีโอคอล สตรีมมิ่ง และเกมออนไลน์
แม้ว่าผู้บริหารระดับสูงของสตาร์ลิงก์จะได้หารือกับหน่วยงานของรัฐบาลกัมพูชาถึงการลงทุนและความร่วมมือที่อาจเกิดขึ้นในบริการดิจิทัล แต่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศ แหล่งข่าวหลายรายระบุว่าในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ชุดอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนี้มักถูกลักลอบนำเข้าประเทศหรือซื้อขายกันในตลาดมืด
“ตลาดมืดมักมีการขายและเปิดใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณโดยใช้แพ็คเกจที่ลงทะเบียนจากที่อื่น” ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีกล่าวกับสำนักข่าวขแมร์ไทม์ส
โฆษณาสินค้าส่วนใหญ่ที่โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ขายผลิตภัณฑ์เหล่านนี้ มักเรียกเก็บเงินสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์ สำหรับชุดอุปกรณ์ที่จะช่วยให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
ผู้ซื้อมักจะได้รับคำแนะนำให้ใช้บริการโรมมิ่งของสตาร์ลิงก์ ด้วยการลงทะเบียนในประเทศที่ได้รับการอนุมัติ แล้วเดินทางไปพร้อมกับเครื่องรับสัญญาณ แม้ว่าสตาร์ลิงก์จะจำกัดการโรมมิ่งในประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตหลังจากผ่านไป 2 เดือน แต่ผู้ใช้งานก็มีวิธีแก้ปัญหาเพื่อรีเซ็ตเวลาดังกล่าว ด้วยการเดินทางกลับไปยังพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย หรือยกเลิกและเปิดใช้งานแพ็คเกจใหม่ นอกจากนี้ ยังมีวิธีที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคือการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ GPS ของอุปกรณ์รับสัญญาณ เพื่อหลอกระบบให้คิดว่าอยู่ในสถานที่อื่น
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับดูแลโทรคมนาคมแห่งกัมพูชา (TRC) ได้ออกคำเตือนอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สตาร์ลิงก์ในประเทศ โดยชี้แจงว่าอุปกรณ์และส่วนประกอบของบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของสตาร์ลิงก์ ยังไม่ได้รับใบรับรองการอนุมัติประเภท และสเปซเอ็กซ์ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการและให้บริการอินเทอร์เน็ตในกัมพูชา
“การนำเข้า การจัดจำหน่าย และการใช้อุปกรณ์และส่วนประกอบของสเปซเอ็กซ์ ตามที่อธิบายข้างต้น ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต ผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน คุณภาพของบริการโทรคมนาคม ความมั่นคงของชาติ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน”
“ดังนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลโทรคมนาคมแห่งกัมพูชาในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลภาคโทรคมนาคม จึงได้ดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วนและเข้มงวดกับเจ้าของร้านที่กล่าวข้างต้น เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการกำกับดูแลโทรคมนาคมแห่งกัมพูชาขอแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจนำเข้า จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมจะต้องยุติการดำเนินการทันที” TRC ระบุ
ทั้งนี้ TRC ยังเสริมว่าผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกปรับเป็นเงินสูงสุด 50 ล้านเรียล
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระบุว่า ตลาดมืดสำหรับผลิตภัณฑ์สตาร์ลิงก์กำลังเติบโตในบางพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงกัมพูชา และเสริมว่าสตาร์ลิงก์กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลทุกแห่งในภูมิภาค และการขายในตลาดมืดจะถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลได้ หลังจากพวกเขาก็จะสามารถร่วมกันตรวจสอบและยุติการขายในตลาดมืดได้.