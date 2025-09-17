กัมพูชาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 210 ดอลลาร์ต่อเดือนเริ่มตั้งแต่ปีหน้า

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่าค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานในภาคสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และสินค้าเพื่อการเดินทาง จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 210 ดอลลาร์ต่อเดือน (ประมาณ 6,670 บาท) ในปี 2569 เพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์ จาก 208 ดอลลาร์ในปัจจุบัน
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประชุมสภาค่าจ้างขั้นต่ำแห่งชาติครั้งที่ 4 ที่มีวัตุประสงค์เพื่อกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับปี 2569 โดยการเจรจาก่อนหน้านี้ ตัวแทนจากทั้งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างได้ตัดสินใจที่จะไม่ส่งตัวเลขใหม่ ทำให้รัฐบาลกัมพูชาต้องเป็นผู้กำหนดระดับค่าจ้างตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
ในเช้าวันนี้ (17) นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้โพสต์โซเชียลมีเดียแสดงความยินดีกับความเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยยืนยันการปรับขึ้นค่าจ้างจาก 208 ดอลลาร์ เป็น 210 ดอลลาร์ สำหรับปี 2569
รายงานระบุว่า รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างทุกปีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในกัมพูชา.