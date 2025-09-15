“มินอ่องหล่าย” เร่ง ครม. เปิดลงทุนตรงในประเทศด้วย “เงินหยวน”

MGR Online - "มินอ่องหล่าย"มอบนโยบายคณะรัฐมนตรีให้เร่งออกมาตรการเปิดให้นำเงินสกุลหยวนเข้ามาลงทุนโดยตรงในเมียนมาได้เช่นเดียวกับเงินดอลลาร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ประธานคณะกรรมการความมั่นคงและสันติภาพแห่งรัฐ (SSPC) เมียนมา ได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้เร่งออกมาตรการส่งเสริมนักลงทุนจีนให้สามารถนำเงินสกุลหยวนเข้ามาลงทุนโดยตรงในเมียนมาได้เช่นเดียวกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ประธาน SSPC บอกว่า ที่ผ่านมา มีนักลงทุนจีนหลายรายได้แสดงความจำนงที่ต้องการเข้ามาลงทุนในเมียนมาโดยใช้เงินสกุลหยวน เพราะก่อนหน้านี้ เมียนมาได้เปิดให้การส่งออก-นำเข้าสินค้า สามารถใช้เงินหยวนในการชำระค่าสินค้าโดยตรงได้แล้ว ดังนั้น การให้นักลงทุนสามารถนำเงินหยวนเข้ามาลงทุนโดยตรงได้เช่นเดียวกับเงินสกุลดอลลาร์ จึงเป็นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์แก่ประเทศ
เขาให้นโยบายแก่คณะรัฐมนตรี ที่ต้องให้ความสำคัญแก่การส่งเสริมการลงทุนเป็นลำดับต้นๆ ให้มีการจัดตั้งสมาคมการค้าและการลงทุนเมียนมา-จีน สนับสนุนการส่งออกผลผลิตการเกษตร รวมถึงสนับสนุนการลงทุนผลิตน้ำมันประกอบอาหารเพื่อลดการนำเข้า และหามาตรการเพิ่มรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย บอกว่า การส่งออกผลิตผลการเกษตรของเมียนมาปัจจุบันน้อยลงมากเมื่อเทียบกับอดีต ดังนั้นการลงทุนในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จะช่วยเพิ่มการจ้างงาน ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ นอกเหนือจาก พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่ายแล้ว ยังมี พล.อ.อาวุโส โซวิน รองประธาน SSPC อู โหญ่ซอ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทั้งจากรัฐบาลกลางและรัฐมนตรีจากภาคและรัฐชาติพันธุ์ทั้ง 14 แห่ง