นายกฯ ฮุน มาเนต โพสต์ยินดีเปิดสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ แอร์แคมโบเดียเบิกฤกษ์ลงจอดลำแรก

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีและต้อนรับการเปิดใช้งานสนามบินนานาชาติเตโช (TIA) ในวันนี้ (9)
“ขอแสดงความยินดีและต้อนรับการเปิดตัวสนามบินนานาชาติเตโช ที่จะเริ่มให้บริการเที่ยวบินแก่นักเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ขยายขอบเขตการเชื่อมต่อของกัมพูชากับทั่วโลก” ผู้นำกัมพูชาโพสต์ลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของเขา
“ภาคการบินเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเชื่อมต่อสำหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจ เครือข่ายการเมือง และภารกิจต่างๆ ในฐานะแหล่งรายได้หลักของประเทศ ภาคการบินได้รับการสนับสนุนจากนโยบายที่มุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุน เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต และส่งเสริมจุดหมายปลายทางอื่นๆ ดังนั้น กัมพูชาจึงได้ขยายและปรับปรุงสนามบินนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้นและเสริมสร้างการเชื่อมต่อสำหรับนักเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทางมาเยือนกัมพูชา” ฮุน มาเนต กล่าวเสริม
เที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่เดินทางมายังสนามบินนานาชาติเตโชดำเนินการโดยสายการบินแอร์แคมโบเดีย ที่เป็นสายการบินแห่งชาติ ตามมาด้วยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ส ซึ่งทั้งสองเที่ยวบินได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยพิธีต้อนรับที่มี ดร.เหมา ฮาวันนัล รัฐมนตรีประจำสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐของกัมพูชา เป็นประธาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูง และผู้ว่าราชการจังหวัดของกรุงพนมเปญ จ.กันดาล และจ.ตาแก้ว
สนามบินนานาชาติเตโช มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์ เป็นประตูสู่โลกบานใหม่ของกัมพูชา ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ต.ค. โดยมีนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เป็นประธาน
สนามบินแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2,600 เฮกตาร์ ในต.เปรกสเลง อ.กันดาลสตึง จ.กันดาล และบางส่วนอยู่ในอ.บาตี จ.ตาแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญราว 20 กิโลเมตร
สนามบินถูกออกแบบให้สามารถรองรับเที่ยวบินระยะไกลจากทั่วทุกทวีป รวมถึงเครื่องบินแอร์บัส A380-800 และโบอิ้ง 747-800
การดำเนินงานที่สนามบินนานาชาติเตโชเริ่มต้นขึ้นหลังจากสนามบินนานาชาติพนมเปญปิดดำเนินการเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 8 ก.ย. โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เป็นสายการบินสุดท้ายที่ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติพนมเปญ.