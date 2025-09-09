ทูตไทยพบ รมต.พม่า หารือค้าชายแดน หลังกองทัพได้ชัยเหนือกะเหรี่ยงบนถนน AH 1

MGR Online - เอกอัครราชทูตไทยเข้าพบรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเพื่อหารือเรื่องการค้าชายแดน หลังกองทัพพม่าได้ชัยชนะเหนือทหารกะเหรี่ยงและ PDF สามารถควบคุมเส้นทาง AH 1 ไว้ได้เพียง 2 วัน
บ่ายวานนี้ (8 ก.ย.) นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำเมียนมา ได้เข้าเดินทางไปยังกรุงเนปิดอ และเข้าพบกับ อู ตานส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมียนมา เพื่อหารือเรื่องการค้าชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ
ก่อนหน้านี้ มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยและเมียนมาได้ลดน้อยลงอย่างมาก ตั้งแต่ปลายปี 2566 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในช่องทางด่านชายแดนแม่สอด-เมียวดี เนื่องจากทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 (AH 1) ช่วง 28 กิโลเมตร ตั้งแต่เมืองกอกะเร็ก ข้ามเทือกเขาดอนะลงมายังบ้านปางกาน หรือเขตติงกานหญี่หน่อง ชานเมืองเมียวดี ได้ถูกปิดมานานเกือบ 2 ปี โดยกองพลที่ 6 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA 6) ที่จับมือกับ PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(NUG) นำกำลังพลเข้ามาควบคุมพื้นที่
ทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 เป็นเส้นทางหลักของการขนส่งสินค้าที่ไทยและเมียนมาซื้อขายกัน โดยผู้นำเข้าสินค้าเมียนมาใช้ถนนสายนี้เพื่อขนส่งสินค้าจากเมียวดีไปยังกรุงย่างกุ้ง และนำไปกระจายขายต่อทั่วประเทศ สถิติมูลค่าการค้าชายแดนที่ด่านแม่สอดของไทย สูงมากกว่าปีละ 1 แสนล้านบาท การปิดทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 ทำให้ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าทั้งไทยและเมียนมา ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นในการขนส่งสินค้า ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องเสียค่าผ่านทางให้กับกองกำลังติดอาวุธหลายกลุ่มที่ดูแลเส้นทางเหล่านั้นอยู่
วันที่ 18 สิงหาคม 2568 ทางการเมียนมาได้สั่งปิดด่านชายแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 เมียวดี-แม่สอดพร้อมกวดขันจับกุมรถขนส่งสินค้าที่ข้ามจากประเทศไทยเข้าไปยังพื้นที่เมียนมา เพื่อต้องการตัดเส้นทางการเงินของกองกำลังติดอาวุธ และจัดระเบียบรายได้จากการค้าชายแดนผ่านช่องทางเมียวดี-แม่สอด ทำให้มีรถบรรทุกสินค้าหลายร้อยคัน ต้องจอดคาไว้บริเวณหน้าด่าน ทั้งฝั่งเมียนมาและไทย
วันที่ 25 สิงหาคม กองทัพพม่าได้ส่งทหารจากค่ายผาซอง ที่ตั้งกองบัญชาการกองพัน 275 จำนวน 200 นาย เข้ามาประจำการบริเวณด่านชายแดนสะพานมิตรภาพ 2 พร้อมโหมกำลังทั้งทางบกและทางอากาศ บุกโจมตีที่ตั้งทางทหารของกองกำลังผสม KNLA-PDF บนเทือกเขาดอนะ ตั้งแต่เมืองกอกะเร็กมาถึงบ้านปางกาน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม กองทัพพม่าได้รับชัยชนะต่อกองกำลังผสม KNLA-PDF และสามารถควบคุมทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 ไว้ได้ทั้งหมด และคาดว่าจะเปิดให้มีการสัญจรผ่านทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 ได้อีกครั้ง
การเดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเอกอัครราชทูตไทย ประจำเมียนมา คาดว่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องการเปิดด่านชายแดนสะพานมิตรภาพ 2 เพื่อฟื้นการค้าผ่านช่องทางแม่สอด-เมียวดี กลับมาอีกครั้ง