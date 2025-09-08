ยังคุกรุ่น! พม่าเติมทหารกว่า 1 พันนายเข้า "ทวาย"

MGR Online - ฝั่งตะวันตกของไทยยังไม่สงบ หลังกองทัพพม่าเสริมกำลังพลกว่า 1,000 นาย เข้าไปในพื้นที่โดยรอบเมืองทวาย สถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ห่างจากชายแดนไทยเพียง 130 กิโลเมตร
วันนี้ (8 ก.ย.) Independent Mon News Agency รายงานว่า ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2568 เป็นต้นมา กองทัพพม่าได้เสริมกำลังพลมากกว่า 1,000 นาย เข้าไปในพื้นที่โดยรอบสถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จังหวัดทวาย ภาคตะนาวศรี โดยเฉพาะตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 8 (NH 8)
Independent Mon News Agency อ้างแหล่งข่าวจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารระบุว่า กองทัพพม่าได้เสริมทหารกว่า 400 นาย เข้าไปในบ้านนะบูแล ซึ่งเป็นจุดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย รวมถึงเสริมทหารอีกกว่า 300 นาย เข้าไปตามแนวทางหลวงหมายเลข 8 จากเมืองมะลวยต่อง ที่ติดกับเมืองเร รัฐมอญ ลงไปยังเมืองกะเลงอ่อง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของตัวเมืองทวาย
ขณะเดียวกัน ก็ได้เสริมทหารกว่า 400 นาย เข้าไปในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองกะเลงอ่องไปยังเมืองกานเป้าก์ ที่อยู่ห่างออกมาทางทิศตะวันตก
ด้านทิศตะวันออก ได้มีการเสริมทหารกว่า 300 นาย เข้าไปในพื้นที่ตามแนวทางหลวงเอเซียหมายเลข 123 (AH 123) จากเมืองทวายไปยังบ้านทีคี เมืองชายแดนที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และได้เสริมทหารอีกกว่า 200 นาย ลงไปยังทิศใต้ที่เมืองตะแยตชอง ตามแนวทางหลวงหมายเลข 8 จากเมืองทวายไปยังเมืองมะริด(โปรดดูแผนที่ประกอบ)
การเสริมกำลังจำนวนมากเข้าไปครั้งนี้ เพื่อให้กองทัพพม่าสามารถควบคุมเส้นทางส่งกำลังบำรุงให้แก่ทหารในค่ายแนตเองต่อง ในเมืองปะลอ ซึ่งเป็นค่ายทหารที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในพื้นที่ทวาย ค่ายแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก่ท่อแก๊สธรรมชาติที่ถูกวางจากทะเลอันดามันขึ้นมายังภาคตะนาวศรี
พื้นที่ภาคตะนาวศรี โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบเมืองทวาย ได้กลายเป็นพื้นที่สู้รบหนักของกองทัพพม่ากับกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านที่มีอยู่หลายกลุ่ม นับตั้งแต่มีการประกาศว่ารัสเซียจะเข้ามาลงทุนก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ริมชายหาดบ้านนะบูแล ห่างจากชายแดนประเทศไทยประมาณ 130 กิโลเมตร
กองกำลังติดอาวุธที่เคลื่อนไหวสู้รบกับกองทัพพม่าบริเวณนี้ มีทั้งกองพลน้อยที่ 4 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA 4) กองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา (PDF) และกองทัพกอทูเล (KTLA) ของนายพลเนอดา เมียะ ที่ถูกขับออกมาจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565