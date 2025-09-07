ทัพพม่ายืนยันชัยชนะเหนือ KNLA-PDF โชว์ภาพทหารประจำการในเมียวดี

MGR Online - กองทัพพม่าโชว์ภาพหมู่ทหารเข้าประจำจุดต่างๆในเขตติงกานหญี่หน่อง ชานเมืองเมียวดี เพื่อยืนยันชัยชนะเหนือกองทัพกะเหรี่ยง KNLA และ PDF คาดเตรียมเปิดถนน AH 1 ที่ถูกปิดไปนานเกือบ 2 ปี ให้ขนส่งสินค้าได้อีกครั้ง เร็ว ๆ นี้
ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ (7 ก.ย.) สื่อออนไลน์หลายแห่งในเมียนมา โดยเฉพาะสื่อรัฐกะเหรี่ยง ต่างเผยแพร่ภาพทหารของกองทัพพม่า ที่ได้เข้าประจำการตามจุดต่างๆหลายแห่งในพื้นที่บ้านปางกาน หรือเขตติงกานหญี่หน่อง เชิงเขาดอนะ ห่างจากตัวเมืองเมียวดี ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8-12 กิโลเมตร
เป็นการยืนยันถึงชัยชนะของกองทัพพม่าที่มีต่อกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) ซึ่งได้จับมือกับ PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(NUG) เข้าควบคุมและปิดทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 (AH 1) ช่วง 28 กิโลเมตร บนเขาดอนะ ตั้งแต่เมืองกอกะเร็กมาถึงเขตติงกานหญี่หน่อง ห้ามรถทุกชนิดผ่านมานานเกือบ 2 ปี
การที่ KNLA และ PDF ปิดถนน AH 1 ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการค้าขายระหว่างไทย-เมียนมา ผ่านด่านชายแดนเมียวดี-แม่สอด เพราะถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักสำหรับขนส่งสินค้าที่ไทยและเมียนมาซื้อขายกัน ทำให้ผู้นำเข้าสินค้าต้องแสวงหาเส้นทางใหม่ที่ต้นทุนสูง เพื่อจะนำสินค้าเข้าไปกระจายขายให้ผู้บริโภคในเมียนมา
หลายเดือนมานี้ กองทัพพม่าได้โหมทั้งกำลังพล อาวุธหนัก และอากาศยาน บุกโจมตีที่มั่นทางทหารของกองกำลังผสม KNLA-PDF ตลอดแนวถนน AH 1 รวมถึงบนภูเขา ตั้งแต่เมืองกอกะเร็กมาถึงเขตติงกานหญี่หน่อง และล่าสุด ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา กองทัพพม่าก็สามารถเข้าควบคุมพื้นที่ตลอดถนนสายนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ และคาดว่าจะเปิดให้ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าได้กลับมาใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งสินค้าจากด่านชายแดนเข้าไปพื้นที่ชั้นในของเมียนมาได้อีกครั้ง ในเร็วๆนี้
ภาพที่มีการเผยแพร่ช่วงเช้าวันนี้ เป็นภาพทหารพม่าที่ยืนถ่ายรูปหมู่ตามจุดต่างๆหลายแห่งบนถนน AH 1 ในเขตบ้านปางกาน รวมถึงด้านหน้าค่ายทหารของกองพัน 355 , 356 และ 357 ซึ่งได้ถูกกองกำลังผสม KNLA-PDF ตีแตกเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2567
นอกจากนี้ เพจ ဒေါနခရီးသွား ยังได้เผยแพร่ภาพตลาดเช้าในเมืองกอกะเร็ก ที่กลับมามีการซื้อขายคึกคักอีกครั้งในตอนเช้าวันนี้ หลังจากก่อนหน้านี้ เป็นเวลานับเดือนที่เมืองกอกะเร็กต้องตกเป็นพื้นที่สู้รบรุนแรง เพราะเป็นจุดที่กองกำลังผสม KNLA-PDF ใช้ยันทหารของกองทัพพม่าที่เคลื่อนกำลังพลมาจากเมืองเมาะละแหม่งเอาไว้ ไม่ให้เคลื่อนที่ต่อขึ้นไปบนเทือกเขาดอนะ แต่ก็ไม่สามารถยันไว้ได้สำเร็จ