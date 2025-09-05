กัมพูชานับถอยหลังเตรียมเปิดใช้งานสนามบินนานาชาติเตโช 9 ก.ย. นี้

MGR ออนไลน์ - โฆษกสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (SSCA) ระบุว่า หลังจากสนามบินนานาชาติพนมเปญยุติให้บริการเที่ยวบินในวันที่ 8 ก.ย. นี้ สนามบินนานาชาติเตโชก็พร้อมที่จะต้อนรับเที่ยวบินในวันถัดไป คือ วันที่ 9 ก.ย. โดยก่อนที่จะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ จะมีการทดสอบเที่ยวบินขั้นสุดท้ายและครอบคลุม หรือการสาธิตการบินเต็มรูปแบบ
“วันที่ 9 ก.ย. ถือเป็นการทดสอบเที่ยวบินขั้นสุดท้าย หรือการสาธิตการบินเต็มรูปแบบ ที่แตกต่างไปจากการทดสอบก่อนหน้าที่มุ่งเน้นไปที่ส่วนประกอบต่างๆ เช่น อุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร หรือรันเวย์และแท็กซี่เวย์” สิน จันเสรย วุทธา กล่าว
“การทดสอบนี้มีความสมจริงเช่นเดียวกับการบินจริง รวมถึงการเช็คอิน การตรวจสอบความปลอดภัย กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง การขึ้นเครื่องบริเวณรอขึ้นเครื่อง และการออกเดินทาง และเมื่อเดินทางกลับ กระบวนการขั้นตอนทั้งหมดจะเหมือนกับการลงจอดจริง ตั้งแต่การลงจอด ไปจนถึงผู้โดยสารที่ออกจากอาคารผู้โดยสาร” โฆษกฯ ระบุ
รายงานระบุว่างานในวันที่ 9 ก.ย. จะเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของสนามบินนานาชาติเตโชแห่งใหม่นี้ ซึ่งประกอบด้วยการทำอุโมงค์น้ำต้อนรับเครื่องบินลำแรก และการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการฟ้อนรำ
สำหรับพิธีเปิดสนามบินอย่างเป็นทางการมีกำหนดจัดในวันที่ 20 ต.ค. โดยมีนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เป็นประธาน.