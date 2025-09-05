วินฟาสต์ ค่ายรถไฟฟ้าเวียดนามเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ขาดทุน $812 ล้าน

เอเอฟพี - วินฟาสต์ (VinFast) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามรายงานขาดทุนสุทธิ 812 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่ 2 ของปี แม้ว่ายอดส่งมอบจะเพิ่มขึ้นมากก็ตาม
ผู้ผลิตรถยนต์รายแรกในประเทศ ที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทวินกรุ๊ป (Vingroup) ที่มีมหาเศรษฐกิจชาวเวียดนามเป็นเจ้าของ กำลังตั้งเป้าที่จะแข่งขันกับยักษ์ใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกอย่างเทสลา (Tesla)
แต่บริษัทประสบปัญหาในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยราคาหุ้นที่ผันผวนอย่างรุนแรงนับตั้งแต่เปิดตัวในตลาดแนสแด็ก (Nasdaq) เมื่อเดือนส.ค. 2566
ในวันศุกร์ (5) วินฟาสต์ได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบบัญชี ระบุว่าขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 812 ล้านดอลลาร์ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. ของปีที่แล้ว เกือบ 40 ล้านดอลลาร์
บริษัทระบุว่า มีการส่งมอบรถยนต์มากกว่า 35,800 คัน ในไตรมาสที่ 2 นี้ เพิ่มขึ้น 172% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
สำหรับรายได้ประจำไตรมาสอยู่ที่ 663 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 91.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ถวี เล ประธานวินฟาสต์ กล่าวว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ช่วยให้บริษัทยังคงอยู่ในเส้นทางเป้าหมายการเพิ่มยอดส่งมอบอย่างน้อย 2 เท่า ในปี 2568
วินฟาสต์รายงานผลประกอบการขาดทุนสุทธิมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ แม้ว่ายอดส่งมอบรถยนต์จะเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าก็ตาม
ด้วยจำนวนโชว์รูปเกือบ 400 แห่งทั่วโลก บริษัทกำลังพยายามเจาะตลาดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป สหรัฐฯ และแคนาดา แต่การค้าโลกได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศในเดือนเม.ย.
ในเดือนก.ค. ฮานอยบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดส่งออกหลักของประเทศ ที่จะทำให้การส่งออกสินค้าของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ถูกเรียกเก็บภาษีที่ 20%
วินกรุ๊ป ที่อยู่ภายใต้การนำของประธานฝ่าม เญือต เวือง มีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การดูแลสุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา และเทคโนโลยี
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า และรถบัสไฟฟ้าของวินฟาสต์ มีปรากฎอยู่ทุกหนทุกแห่งในประเทศที่มีประชากร 100 ล้านคนแห่งนี้.