กระทรวงแรงงานกัมพูชาวอนภาคธุรกิจแจ้งตำแหน่งว่างช่วยแรงงานเขมรหางานหลังกลับจากไทย

MGR ออนไลน์ - กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชา ได้เรียกร้องให้บรรดาเจ้าของธุรกิจ โรงงาน ร้านอาหาร สถานที่ก่อสร้าง และฟาร์มต่างๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการแรงงาน เพื่อช่วยให้กระทรวงสามารถจัดสรรการจ้างงานให้กับแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทยได้
ซัน เมสา โฆษกกระทรวงแรงงานระบุว่า แรงงานชาวกัมพูชาจำวนมากเดินทางกลับประเทศอย่างปลอดภัยหลังจากความตึงเครียดบริเวณชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อเร็วๆ นี้ โดยในบรรดาแรงงานที่เดินทางกลับประเทศ บางส่วนได้งานทันที ขณะที่บางส่วนยังคงหางานอยู่
สำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างงานแล้ว ส่วนใหญ่พบว่าทำงานอยู่ในโรงงานหรือสถานประกอบการที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ทางการยังไม่ได้รับรายงานหรือตัวเลขอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในภาคส่วนอื่นๆ เช่น ธุรกิจขนาดเล็ก สถานที่ก่อสร้าง หรือฟาร์มที่อยู่ยอกระบบจดทะเบียน
“ผมขอเชิญชวนเจ้าของธุรกิจ โรงงาน ร้านอาหาร สถานที่ก่อสร้าง และฟาร์มต่างๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการแรงงาน ณ สถานที่ทำงานของตน การทำเช่นนี้จะช่วยให้กระทรวงแรงงานสามารถจัดสรรโอกาสและสร้างความมั่นใจว่าแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทยจะสามารถหางานทำได้” โฆษกกระทรวงแรงงานระบุ
กระทรวงยังย้ำว่าการให้ข้อมูลนี้ถือว่ามีความสำคัญในการช่วยเหลือให้แรงงานที่เดินทางกลับประเทศมีงานทำ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งจ้างงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากตำแหน่งในโรงงานและสถานประกอบด้ารที่จดทะเบียนในระบบราชการแล้ว.