จีนให้ทุนช่วยเหลือกัมพูชา 20 ล้านหยวน ช่วยผู้พลัดถิ่น-ซ่อมแซมความเสียหายจากเหตุปะทะชายแดน

MGR ออนไลน์ - จีนให้คำมั่นให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่กัมพูชาเป็นมูลค่าประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากเหตุปะทะชายแดนกับไทยเมื่อเร็วๆ นี้ และเพื่อช่วยเหลือชุมชนพลัดถิ่น
คำแถลงจากหน่วยงานโฆษกรัฐบาลกัมพูชาระบุว่า ปักกิ่งได้ให้คำมั่นให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์มูลค่า 20 ล้านหยวน ซึ่งการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ในนครเทียนจิน
คำแถลงระบุว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้อธิบายถึงการที่นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่รัฐบาลทั้งสองประเทศเรียกว่า มิตรภาพที่แข็งแกร่ง
กัมพูชาและจีนยังยืนยันคำมั่นที่จะกระชับความร่วมมือในหลายด้าน ตั้งแต่การทูต การค้า ไปจนถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงของชาติ
ระหว่างการหารือทวิภาคีกับฮุน มาเนต ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวแสดงการสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย รวมถึงกลไกการติดตามตรวจสอบที่อาเซียนเป็นผู้นำภายใต้การนำของมาเลเซีย เขายังเรียกร้องให้จัดตั้งทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนโดยเร็ว เพื่อช่วยดูแลสถานการณ์บริเวณชายแดน คำแถลงระบุว่าปักกิ่งกำลังติดตามสถานการณ์ข้อพิพาทกัมพูชา-ไทย อย่างใกล้ชิด
ผู้นำกัมพูชา ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเป็นเวลา 3 วัน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ส.ค. ถึงวันที่ 1 ก.ย. โดยมีผู้นำจาก 25 ประเทศเข้าร่วม รวมถึง รัสเซีย อินเดีย มาเลเซีย ลาว และเวียดนาม
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์การเมืองชาวกัมพูชาได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 1 ก.ย. ระบุว่า กัมพูชาควรบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างระมัดระวังขณะอยู่ภายใต้สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการรุกรานจากไทย เขายังระบุว่าการรักษาความเป็นกลางจะช่วยให้พนมเปญได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติในวงกว้าง รวมถึงจากมหาอำนาจ เพื่อแสวงหาความยุติธรรมจากข้อพิพาทนี้
คำมั่นให้ความช่วยเหลือของจีนครั้งใหม่นี้ เน้นย้ำถึงบทบาทที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นของจีนในกิจการทางการเมืองและเศรษฐกิจของกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่พนมเปญเผชิญกับแรงกดดันตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตกของประเทศ.