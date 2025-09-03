เวียดนาม-รัสเซีย ให้คำมั่นเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านกลาโหมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

MGR ออนไลน์ - พล.ท.อาวุโส ฮว่าง ซวน เจียน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมเวียดนาม และพล.อ.อเล็กซานเดอร์ วาซิลีเยวิช โฟมิน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ได้ตกลงที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านกลาโหมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ขณะเป็นประธานร่วมในการประชุมยุทธศาสตร์ด้านกลาโหมเวียดนาม-รัสเซีย ครั้งที่ 8 ในกรุงฮานอย
ในการหารือ ฝ่ายเวียดนามได้กล่าวขอบคุณพล.อ.โฟมิน และคณะผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ที่ได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี การปฏิวัติเดือนส.ค. และวันชาติเวียดนาม ในวันที่ 2 ก.ย. ที่ผ่านมา
เขากล่าวว่า การเข้าร่วมพิธีสวนสนามครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านกลาโหมในการเสริมสร้างมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมของทั้งสองประเทศ
ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผ่านศูนย์วิจัยเขตร้อนเวียดนาม-รัสเซีย และให้คำมั่นที่จะดำเนินแผนความร่วมมือประจำปีและโครงการระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเอกสารที่ลงนาม โดยมุ่งเน้นที่การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทน การฝึกอบรม ความร่วมมือระหว่างกองทัพ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย การแพทย์ทหาร และการแบ่งปันประสบการณ์
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมเวียดนามยังกล่าวว่า กระทรวงเพิ่งเปิดอนุสาวรีย์ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทหารเวียดนาม เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารของสหภาพโซเวียต ที่สนับสนุนการต่อสู้เพื่อเอกราชของเวียดนาม
เขาย้ำถึงอนุสรณ์สถานทหารโซเวียตและทหารเวียดนาม ในจ.แค็งฮว้า และอนุสาวรีย์ในกรุงมอสโก ที่อุทิศให้กับทหารอาสาสมัครเวียดนาม ที่ปกป้องเมืองระหว่างสงครามแห่งความรักชาติ
เขาระบุว่าสถานที่เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและกองกำลังทหารของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
พล.อ.โฟมิน เห็นพ้องกับคำกล่าวของเวียดนาม และระบุว่าความร่วมมือด้านกลาโหมได้กลายเป็นเสาหลักของความสัมพันธ์เวียดนาม-รัสเซีย ที่สร้างขึ้นบนมิตรภาพดั้งเดิมและความไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอด 75 ปีที่ผ่านมาของการมีส่วนร่วมทางการทูตระหว่างกัน
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลก รัฐมนตรีช่วยกลาโหมเวียดนามได้ยืนยันในนโยบายต่างประเทศของเวียดนามของความเป็นอิสระ พึ่งพาตนเอง สันติภาพ ความร่วมมือ และพหุภาคี และย้ำนโยบายด้านการป้องกันประเทศที่เรียกว่า ‘4 ไม่’ คือ ไม่เป็นพันธมิตรทางทหาร ไม่เข้าข้างประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ตั้งฐานทัพต่างชาติในดินแดนเวียดนาม และไม่ใช้หรือข่มขู่ด้วยกำลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในประเด็นทะเลจีนใต้ เขาย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ตลอดจนพันธกรณีระดับภูมิภาค เช่น ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC)
หลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือ ทั้งสองฝ่ายยังได้ลงนามในบันทึกการประชุม และฝ่ายเวียดนามได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์มิตรภาพให้แก่พล.อ.โฟมิน เพื่อเป็นการยกย่องผลงานของเขาในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันทวิภาคี และความเป็นหุ้นส่วนอย่างกว้างขวางระหว่างสองประเทศ.