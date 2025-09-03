กัมพูชางดจัดงานเทศกาลน้ำในพนมเปญ อ้างรัฐบาลต้องการมุ่งแก้ปัญหาชายแดน

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลกัมพูชาระบุว่าได้ตัดสินใจระงับการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลน้ำประจำปี ที่เดิมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. 2568 ที่ริมแม่น้ำโตนเลสาบด้านหน้าพระราชวังในกรุงพนมเปญ
รัฐบาลกัมพูชาระบุว่าการตัดสินใจออกคำสั่งเลื่อนการจัดเทศกาลน้ำดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิภาพของพลเรือนที่พลัดถิ่นและแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทย
แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานระดับจังหวัดยังสามารถจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลน้ำได้ตามปกติ
คำสั่งยังระบุให้คณะทำงานและหน่วยงานระดับจังหวัดและเทศบาลให้ความช่วยเหลือพลเรือนที่พลัดถิ่นในพื้นที่ของตนต่อไป ขณะที่กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ ได้รับมอบหมายให้ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านโอกาสในการทำงานให้กับแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทย
นอกจากนี้ รัฐบาลยังเรียกร้องให้กระทรวง สถาบัน และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม พร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมฉับพลัน
คำสั่งของรัฐบาลกัมพูชายังระบุว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายยังต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น รักษาเสถียรภาพของราคา รักษาห่วงโซ่อุปทานและการผลิต สนับสนุนการผลิตท้องถิ่น และสร้างความสามารถในการแข่งขัน จัดการแก้ไขความท้าทายเชิงโครงสร้างที่ขัดขวางกิจกรรมการผลิต ธุรกิจ และการลงทุน.