อินเดียสนับสนุนแผนการเลือกตั้งของกองทัพพม่า เตรียมส่งคณะสังเกตการณ์ลงพื้นที่

รอยเตอร์ - สื่อของรัฐบาลทหารพม่ารายงานว่าอินเดียจะส่งคณะทำงานไปติดตามการเลือกตั้งทั่วไปในพม่าที่กำลังเผชิญกับสงคราม ที่มีกำหนดจะเริ่มขึ้นในเดือนธ.ค. นี้ ที่นับเป็นการส่งสัญญาณสนับสนุนการเลือกตั้ง ที่ถูกนักวิจารณ์ประณามว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ที่ประเทศจีน ที่เป็นการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศที่หาได้ยากของนายพลพม่าผู้นี้ ที่ถูกผู้นำต่างชาติเมินเฉยเป็นส่วนใหญ่นับตั้งแต่ก่อรัฐประหารในปี 2564
“ในการพบหารือครั้งนี้ พวกเขาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เพื่อรับประกันสันติภาพและเสถียรภาพตามพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ การส่งเสริมการค้า การเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือ” หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมาร์ รายงาน
การโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของกองทัพเมื่อกว่า 4 ปีที่ผ่านมา โดยอ้างว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง ได้ก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ที่ลุกลามไปทั่วประเทศ
พม่าวางแผนที่จะจัดการเลือกตั้งระยะแรกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การรัฐประหารในวันที่ 28 ธ.ค. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งที่รัฐบาลรักษาการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพกำลังพยายามดำเนินการในเขตเลือกตั้งกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่ที่กลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่อต้านยึดครองอยู่ในปัจจุบัน
ในคำแถลงเมื่อวันอาทิตย์ กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียระบุว่า ผู้นำอินเดียหวังว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในพม่าจะจัดขึ้นอย่างยุติธรรมและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
สื่อของพม่ารายงานว่า หนึ่งวันก่อนหน้านั้น พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้พบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน และผู้นำทั้งสองได้หารือถึงการสนับสนุนของปักกิ่งสำหรับการเตรียมการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งที่วางแผนไว้จะเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรง ที่อาจทำให้การดำเนินการเป็นไปได้ยาก และในระหว่างการสำรวจสำมะโนประชากรเพื่อจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการสำรวจไปได้เพียง 145 ตำบล จากทั้งหมด 330 ตำบลของประเทศ
จนถึงขณะนี้ มีพรรคการเมือง 9 พรรค ที่ลงทะเบียนลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ และมีพรรคการเมือง 55 พรรค ที่ลงทะเบียนในระดับจังหวัดโดยได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานการเลือกตั้งที่กองทัพให้การสนับสนุน
แต่เนื่องจากพรรคการเมืองที่ต่อต้านกองทัพถูกกีดกันหรือคว่ำบาตรจากการเลือกตั้ง รัฐบาลตะวันตกและกลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นความพยายามของนายพลที่จะกระชับอำนาจของตนด้วยการปูทางให้ตัวแทนเข้ามาปกครอง.