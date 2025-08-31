‘ฮุน มาเนต’ ขอจีนช่วยเรียกร้องไทย-กัมพูชางดเว้นการใช้กำลังทหารแก้ไขปัญหาชายแดนที่ยังไม่คลี่คลาย

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้ร้องขอให้จีนเรียกร้องให้ไทยและกัมพูชา หลีกเลี่ยงการใช้กำลังทหารในการแก้ไขปัญหาชายแดนที่ยังไม่คลี่คลาย โดยเฉพาะอย่างในพื้นที่ที่มีพลเรือนอาศัยอยู่
ผู้นำกัมพูชาได้พบหารือกับหวัง ฮู่หนิง ประธานคณะกรรมการแห่งชาติการประชุมปรึกษาหารือทางการเมืองของประชาชนจีน ณ นครเทียนจิน ในวันอาทิตย์ (31)
ฮุน มาเนต ย้ำว่า หวัง ฮู่หนิง ได้แสดงความยินดีต่อความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างสองประเทศในทุกภาคส่วน และระบุว่าการประชุมครั้งนี้ยังได้กล่าวถึงข้อพิพาทชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย โดยจีนได้แสดงการสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทย รวมถึงบทบาทของมาเลเซียในการไกล่เกลี่ยการหยุดยิง และสนับสนุนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เป็นปกติระหว่างกัมพูชาและไทยในอนาคตอันใกล้
ผู้นำกัมพูชายังกล่าวอีกว่า เขาได้ขอให้จีนสนับสนุนให้ทั้งกัมพูชาและไทยงดเว้นจากการใช้กำลังทหารในการแก้ไขปัญหาชายแดนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัย และให้แก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกชายแดนที่มีอยู่ ได้แก่ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ที่อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงทวิภาคี สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ฮุน มาเนต ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อวันที่ 30 ส.ค. โดยในการประชุมดังกล่าว ผู้นำจีนได้แสดงการสนับสนุนต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทย รวมถึงกลไกการติดตามการหยุดยิงของอาเซียนที่นำโดยมาเลเซีย และยังแสดงการสนับสนุนการจัดตั้งทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนโดยเร็ว.