รัฐบาลเวียดนามประกาศแจกเงินประชาชนคนละ 100,000 ด่ง ฉลองวันชาติ

รอยเตอร์ - รัฐบาลเวียดนามประกาศว่าจะแจกเงิน 100,000 ด่ง (ประมาณ 123 บาท) ให้กับประชาชนทุกคน เนื่องในวันชาติวันที่ 2 ก.ย. ที่อาจใช้งบประมาณสูงถึง 380 ล้านดอลลาร์
รัฐบาลระบุในคำแถลงที่ออกในคืนวันพฤหัสฯ ว่ามาตรการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งของพรรคและรัฐบาลที่มีต่อประชาชนทุกคน
เงินจำนวนดังกล่าวอาจโอนเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนหรือชำระเป็นเงินสด โดยธนาคารกลางและกระทรวงการคลังได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินให้เสร็จก่อนวันชาติ ซึ่งตรงกับวันอังคารหน้า คำแถลงระบุ
“ผมรู้สึกประหลาดใจมากกับข้อเสนอนี้ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่น” ฝ่าม เตียน ลวต ชาวกรุงฮานอย กล่าว
เงินเดือนเฉลี่ยของแรงงานเวียดนามเพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อปีที่แล้ว เป็น 7.7 ล้านด่งต่อเตือน ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ
“ผมจะใช้เงินนี้ซื้อกาแฟ นั่นเท่ากับกาแฟ 3 แก้ว” ลวต กล่าว
กรุงฮานอยกำลังเตรียมจัดขบวนพาเหรดวันชาติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษของประเทศในสัปดาห์หน้า เนื่องจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้จะเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี ของการประกาศเอกราช
สื่อของรัฐรายงานว่าระบบขนส่งสาธารณะในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์จะให้บริการฟรีในวันนั้น.