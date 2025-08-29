xs
รัฐบาลเวียดนามประกาศแจกเงินประชาชนคนละ 100,000 ด่ง ฉลองวันชาติ

ผู้จัดการออนไลน์



รอยเตอร์ - รัฐบาลเวียดนามประกาศว่าจะแจกเงิน 100,000 ด่ง (ประมาณ 123 บาท) ให้กับประชาชนทุกคน เนื่องในวันชาติวันที่ 2 ก.ย. ที่อาจใช้งบประมาณสูงถึง 380 ล้านดอลลาร์

รัฐบาลระบุในคำแถลงที่ออกในคืนวันพฤหัสฯ ว่ามาตรการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งของพรรคและรัฐบาลที่มีต่อประชาชนทุกคน

เงินจำนวนดังกล่าวอาจโอนเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนหรือชำระเป็นเงินสด โดยธนาคารกลางและกระทรวงการคลังได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินให้เสร็จก่อนวันชาติ ซึ่งตรงกับวันอังคารหน้า คำแถลงระบุ

“ผมรู้สึกประหลาดใจมากกับข้อเสนอนี้ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่น” ฝ่าม เตียน ลวต ชาวกรุงฮานอย กล่าว

เงินเดือนเฉลี่ยของแรงงานเวียดนามเพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อปีที่แล้ว เป็น 7.7 ล้านด่งต่อเตือน ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ

“ผมจะใช้เงินนี้ซื้อกาแฟ นั่นเท่ากับกาแฟ 3 แก้ว” ลวต กล่าว

กรุงฮานอยกำลังเตรียมจัดขบวนพาเหรดวันชาติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษของประเทศในสัปดาห์หน้า เนื่องจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้จะเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี ของการประกาศเอกราช

สื่อของรัฐรายงานว่าระบบขนส่งสาธารณะในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์จะให้บริการฟรีในวันนั้น.






