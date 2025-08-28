Amazon ลงทุน $570 ล้าน ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในเวียดนาม

รอยเตอร์ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามเปิดเผยว่า บริษัทแอมะซอน (Amazon) มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมไคเปอร์ (Kuiper) ในเวียดนาม หลังการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีช่วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกอนซาโล เด ดิออส ผู้อำนวยการฝ่ายออกใบอนุญาตระดับโลกและโครงการไคเปอร์ของแอมะซอน ในกรุงฮานอย
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากสหรัฐฯ แห่งนี้ ได้ให้คำมั่นที่จะลงทุน 570 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่รวมถึงสถานีภาคพื้นดิน 6 แห่ง และส่วนการผลิต ในจ.บั๊กนีง ทางภาคเหนือ ผ่านหุ้นส่วนในท้องถิ่น
แอมะซอนยังได้จัดตั้งบริษัทในเวียดนามชื่อ Amazon Kuiper Vietnam Co., Ltd. ตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์ และได้ยื่นคำขอให้บริการดาวเทียมวงโคจรต่ำ
กระทรวงฯ ระบุว่า โครงการไคเปอร์ของแอมะซอนมีเป้าหมายที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำ โดยมุ่งเป้าไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนบริการในพื้นที่ห่างไกลและตามเกาะต่างๆ และบริษัทได้ยื่นใบสมัครสำหรับโครงการนำร่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งกำลังรอการอนุมัติ
ส่วนคู่แข่งอย่างบริษัทสตาร์ลิงก์ (Starlink) ก็ได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการที่คล้ายกันในเวียดนามภายในระยะเวลา 5 ปี เช่นเดียวกัน
เมื่อเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา ดาวเทียม 27 ดวงแรกของโครงการไคเปอร์ของแอมะซอน ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศจากฟลอริดา ที่เป็นการเริ่มต้นการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากอวกาศที่ล่าช้ามาเป็นเวลานาน.