CMAA โต้ไทย อ้างข้อกล่าวหาเรื่องวางทุ่นระเบิดพลาสติกขาดการสอบสวน ไร้หลักฐานน่าเชื่อถือ

MGR ออนไลน์ - หน่วยปฏิบัติการเก็บกู้และช่วยเหลือเหยื่อจากทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAA) ปฏิเสธข้อกล่าวหาของกองทัพไทยที่ว่ากองทัพกัมพูชาวางทุ่นระเบิดพลาสติกใหม่ ที่เครื่องตรวจจับทุ่นระเบิดมาตรฐานไม่สามารถตรวจจับได้ โดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวขาดการสอบสวนที่ชัดเจนและหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
CMAA ออกแถลงการณ์ตอบโต้ข้อกล่าวหาล่าสุดที่ระบุว่ากองทัพกัมพูชาได้วางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนใกล้ปราสาทตาควาย ที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่ 27 ส.ค.
คำแถลงของ CMAA ยังได้แสดงความเห็นใจต่อนายทหารที่เสียขาขวาส่วนล่างไป แต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากพื้นที่ยังคงปนเปื้อนด้วยวัตถุระเบิดตกค้างยาวนาน ไม่ใช่กิจกรรมใหม่แต่อย่างใด
“ข้อกล่าวหาเหล่านี้ขาดการสอบสวนที่ชัดเจนและหลักฐานที่น่าเชื่อถือ กัมพูชายังคงยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อการหยุดยิงและพันธกรณีในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาตั้งแต่ปี 2543 ยังคงนโยบายไม่ยอมให้มีการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอย่างเด็ดขาด” CMAA ระบุ
กัมพูชาอ้างว่าเขตชายแดนใกล้ปราสาทตาควายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดมากที่สุดจากสงครามกลางเมืองของประเทศและยุคเขมรแดง ที่อุปกรณ์ทุ่นระเบิดแบบพลาสติกที่ตรวจจับได้ยากยังคงกระจัดกระจายอยู่
“การที่ทุ่นระเบิดแบบพลาสติกหลุดรอดการตรวจจับนั้น สอดคล้องกันกับการปนเปื้อนของวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามมายาวนานในพื้นที่นี้ ไม่ใช่หลักฐานของการวางทุ่นระเบิดใหม่” คำแถลงของ CMAA ระบุ
กัมพูชายังย้ำว่ากัมพูชาไม่ได้ผลิต ใช้ หรือติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่ นับตั้งแต่เข้าร่วมอนุสัญญาออตตาวา และเรียกร้องให้ไทยแบ่งปันหลักฐานเพื่อการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ
CMAA ยังเรียกร้องความร่วมมือ และความพยายามในการขจัดปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ โดยระบุว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกควรอยู่ที่การกำจัดซากของสงคราม ไม่ใช่การเพิ่มความตึงเครียด.