ผู้ว่าจ.บ้านใต้มีชัย สั่งห้ามชาวเขมรไลฟ์จากพื้นที่ชายแดน หวั่นแก้ข้อพิพาทยากขึ้น

MGR ออนไลน์ - ฝ่ายบริหารจ.บ้านใต้มีชัย (บันเตียเมียนเจย) ของกัมพูชา ได้ประกาศห้ามการถ่ายทอดสดจากพื้นที่ที่อ้างว่าไทยรุกล้ำตามแนวชายแดน โดยให้เหตุผลถึงความกังวลว่ากิจกรรมดังกล่าวจะทำให้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาความตึงเครียดมีความซับซ้อนมากขึ้น
ในคำแถลงของฝ่ายบริหารจ.บ้านใต้มีชัย ระบุว่าข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับพื้นที่หมู่บ้านโชคชัย และหมู่บ้านเปรยจัน ต.โอเปยจัน อ.โอโจรว ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากประชาชนถ่ายทอดสดแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหาชายแดน ที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าทำให้แก้ไขปัญหาได้ยากขึ้น
เจ้าหน้าที่ได้อ้างถึงกรณีที่การถ่ายทอดสดจากกระทรวงกลาโหมถูกนำไปบิดเบือน ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้รายงานว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนอยู่ในความสงบ แต่ประชาชนโพสต์ว่ากำลังเกิดเหตุปะทะกับทหารไทยเกี่ยวกับการรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของชาวเขมร ซึ่งทำให้ประชาชนไม่แน่ใจว่าจะเชื่อฝ่ายใดดี
จากเหตุดังกล่าว ทางการจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนและประชาชนรับทราบและเข้าใจด้วยความเต็มใจ.