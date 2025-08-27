ผลพวงพายุคาจิกิทำเวียดนามดับ 4 ราย ฝนตกหนักทั่วภูมิภาค

เอพี - ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากพายุคาจิกิขึ้นฝั่งเวียดนาม ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และเกิดน้ำท่วมในกรุงฮานอยและพื้นที่ชายฝั่ง
สถานีโทรทัศน์ VTV ของเวียดนามรายงานว่าเมื่อวันอังคาร พายุคาจิกิเคลื่อนตัวผ่านลาว และยังทำให้เกิดฝนตกหนักในไทย ประชาชนได้รับแจ้งให้เฝ้าระวังน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจนถึงวันพุธ
รายงานของ VTV ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 4 รายในเวียดนาม รวมถึงชายวัย 90 ปี ที่บ้านพังถล่มขณะฝนตก และชายคนหนึ่งถูกไฟดูดขณะเตรียมรับมือพายุ นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย และบ้านเรือนหลายพันหลังได้รับความเสียหายในภาคกลางของประเทศ
มีรายงานว่าอิทธิพลของพายุทำให้ไฟฟ้าดับในจ.เหงะอาน ตั้งแต่คืนวันจันทร์
ในกรุงฮานอย ผู้คนพยายามเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ผ่านน้ำท่วมสูง ส่วนรถยนต์และรถโดยสารเคลื่อนตัวไปตามถนนที่ถูกน้ำท่วมอย่างช้าๆ ในวันอังคาร
“น้ำท่วมไปทั่วทุกแหงเพราะฝนตกหนักมาก ผมติดอยู่ตรงนี้ ไปทำงานไม่ได้” เหวียน ทู กวีง พนักงานบริษัท กล่าวขณะเข็นรถจักรยานยนต์ออกจากถนนที่น้ำท่วมสูงถึงเข่า
ก่อนที่พายุจะพัดขึ้นฝั่งในบ่ายวันจันทร์ รัฐบาลเวียดนามระบุว่าประชาชนเกือบ 600,000 คน กำลังอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยในจ.แท็งฮว้า จ.กว๋างจิ เมืองเว้ และเมืองดานัง ที่บ้านเรือนกว่า 152,000 หลังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง
VTV รายงานว่ามีทหารมากกว่า 16,500 นาย และเจ้าหน้าที่กึ่งทหาร 107,000 คน กำลังให้ความช่วยเหลือในการอพยพหรือเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัย.