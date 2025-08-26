กลาโหมกัมพูชาออกโรงป้องชาวเขมรฮือประท้วงทหารไทย บอกเกิดจากความรักชาติ-ปกป้องสิทธิ

MGR ออนไลน์ - พลโทมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันว่าการกระทำของชาวกัมพูชาที่ประท้วงการติดตั้งรั้วลวดหนามอย่างผิดกฎหมายของทหารไทยในหมู่บ้านโชคชัย อ.โอเปยจัน อ.โอโจรว จ.บ้านใต้มีชัย เกิดจากความมุ่งมั่นในการปกป้องผืนแผ่นดินและสิทธิในทรัพย์สินชอบธรรมของพวกเขา
สื่อกัมพูชารายงานอ้างคำกล่าวของโฆษกกระทรวงกลาโหมในการแถลงข่าวที่ระบุว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค. เวลา 14.20 น. ทหารไทยเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านโชคชัย ที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อวางรั้วลวดหนาม และในเวลา 15.14 น. ทหารไทยได้พยายามวางลวดหนามอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าของที่ดินชาวกัมพูชาและชาวบ้านในพื้นที่ได้ต่อต้านอย่างหนัก และขับไล่ให้ทหารไทยถอนกำลังและรื้อลวดหนามออก
“ตั้งแต่คืนวันที่ 25 ส.ค. จนถึงเช้าวันที่ 26 ส.ค. เจ้าของที่ดินชาวกัมพูชาและชาวบ้านอื่นๆ ได้ร่วมกันตอบโต้และแสดงความกังวลเกี่ยวกับการบุกรุกของทหารไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการปกป้องสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินโดยชอบธรรมของพวกเขา ซึ่งขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณแห่งความรักชาติและความรักที่มีต่อบ้านเกิดของพวกเขา” โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าว
มาลียังกล่าวอีกว่า กองกำลังของกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ไม่มีอาวุธและประจำการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้อยู่ในเหตุการณ์เพื่อปกป้องประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพและรับผิดชอบ
โฆษกกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำว่าการกระทำของชาวบ้านไม่ใช่การจัดฉากทางการเมืองแต่เป็นการตอบสนองอย่างจริงใจจากรากฐานของความรักชาติและการปกป้องสิทธิของพวกเขา
“การกระทำของประชาชนของเรา ทั้งเจ้าของที่ดินและชาวบ้าน ล้วนมาจากความรักในผืนแผ่นดินและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งที่เป็นของพวกเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย” มาลี โสเจียตา กล่าวย้ำ
กระทรวงฯ ยังระบุว่ากัมพูชายึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุในการประชุมระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อวันที่ 28 ก.ค. และได้ยืนยันอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ในมาเลเซีย
“กัมพูชายังคงมุ่งมั่นในการเจรจาและการแก้ไขปัญหาโดยสันติ แต่ความสามัคคีที่ชาวบ้านได้แสดงออกมานั้น ได้แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้คุณค่ากับผืนแผ่นดินและสิทธิในการปกป้องผืนแผ่นดินของตนมากเพียงใด” มาลี โสเจียตา กล่าว
นอกจากนี้ รายงานระบุว่ากระทรวงกลาโหมได้เรียกร้องให้ไทยเคารพการหยุดยิงและเจตนารมย์ของข้อตกลงคณะกรรมการชายแดนล่าสุด เพื่อป้องกันความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นและเพื่อรับประกันเสถียรภาพตามแนวชายแดน.