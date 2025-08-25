ผู้ว่าฯกัมพูชาออกจดหมายคัดค้านไทยออกโฉนดที่ดินให้ชาวบ้านในบ้านหนองจาน

MGR ออนไลน์ - สำนักข่าวขแมร์ไทม์สรายงานว่าทางการจ.บ้านใต้มีชัย (บันเตียเมียนเจย) ของกัมพูชา ได้คัดค้านอย่างหนักต่อคำกล่าวของผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว ที่มีรายงานว่าได้ให้คำมั่นว่าจะออกโฉนดที่ดินให้กับคนไทยในพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาทติดกับดินแดนกัมพูชา
รายงานของสื่อกัมพูชาระบุอ้างจดหมายลงวันที่ 25 ส.ค. 2568 อุม เรียเตรย ผู้ว่าราชการจ.บ้านใต้มีชัย ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อคำกล่าวของผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว ที่สื่อไทยได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ได้สัญญาว่าจะออกโฉนดที่ดินให้พลเมืองไทยที่มีสิทธิในพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านโชคชัย ต.โอโปยจัน อ.โอโจรว จ.บ้านใต้มีชัย
แม้จะยอมรับว่าการออกโฉนดที่ดินภายในประเทศไทยนั้นอยู่ภายในเขตอำนาจศาลของไทย แต่ผู้ว่าฯ จ.บ้านใต้มีชัย กล่าวเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกัมพูชา หรือส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของทั้งสองประเทศยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการกำหนดเขตแดนที่ชัดเจนได้
อุม เรียเตรย ย้ำว่าการออกโฉนดที่ดินใดๆ ในเขตพื้นที่พิพาทหรือเขตทับซ้อนอาจรุกล้ำดินแดนของกัมพูชาที่ชาวกัมพูชาในพื้นที่อาศัยและทำการเกษตรอยู่ในปัจจุบัน
จดหมายยังระบุว่า หากการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่เหล่านี้ ฝ่ายบริหารของจ.บ้านใต้มีชัย จะคัดค้านอย่างหนัก พร้อมเสริมว่าการกระทำดังกล่าวจะละเมิดเจตนารมย์ของบันทึกความเข้าใจปี 2543 ระหว่างรัฐบาลของสองประเทศ และบั่นทอนการดำเนินงานของ JBC ที่กำลังดำเนินอยู่
บันทึกความเข้าในปี 2543 ยังคงเป็นกรอบกฎหมายหลักสำหรับกัมพูชาและไทยในการแก้ไขปัญหาเขตแดนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตชายแดนที่มีความอ่อนไหว การกระทำเพียงฝ่ายเดียวใดๆ ก็ตาม อาจเพิ่มความตึงเครียดและขัดขวางการเจรจาที่เปราะบาง
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจ.บ้านใต้มีชัย ยังเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจ.สระแก้ว ร่วมมือกันด้วยจิตวิญญาณแห่งมิตรภาพและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดข้อพิพาทที่ไม่จำเป็น.