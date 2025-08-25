รัฐสภากัมพูชาผ่านกฎหมายเพิกถอนสัญชาติ คาดใช้ปราบปรามฝ่ายตรงข้ามรัฐ

เอเอฟพี - รัฐสภากัมพูชาผ่านกฎหมายที่จะอนุญาตให้ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานกบฎทรยศชาติถูกเพิกถอนสัญชาติ มาตรการใหม่ที่มีขึ้นท่ามกลางการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) อย่างต่อเนื่อง
กฎหมายฉบับนี้ที่ได้รับการอนุมัติจากสมาชิกรัฐสภา 120 คน จากทั้งหมด 125 คน ที่พรรค CPP ครองเสียงข้างมาก จะอนุญาตให้รัฐเพิกถอนสัญชาติของผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดกับต่างประเทศ หรือวางแผนทำลายผลประโยชน์ของกัมพูชา
บุคคลสำคัญทางการเมืองหลายคนได้หลบหนีออกจากกัมพูชาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม ท่ามกลางความพยายามอย่างหนักที่จะสกัดกั้นฝ่ายตรงข้ามของพรรค CPP หลังจากศาลมีคำสั่งยุบพรรคกู้ชาติกัมพูชาในปี 2560 ก่อนการเลือกตั้งในปีถัดไป
นับตั้งแต่นั้นมา กัมพูชาได้ดำเนินคดีเป็นจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับบุคคลฝ่ายค้านมากกว่า 100 คน โดยหลายคนถูกตัดสินความผิดโดยไม่ได้ปรากฎตัวจากข้อหากบฎและยุยงปลุกปั่น
พรรค CPP ถูกประณามอย่างกว้างขวางจากนักเคลื่อนไหวและประเทศตะวันตก รวมถึงสหรัฐฯ สำหรับการปราบปรามฝ่ายค้านที่เหลืออยู่ ที่ทำให้การเลือกตั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาแทบจะเป็นการลงแข่งอยู่ฝ่ายเดียว
รัฐบาลปฏิเสธว่าไม่ได้มุ่งเป้าที่ฝ่ายตรงข้าม และกล่าวว่าผู้ที่ถูกตัดสินจำคุกเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
ผู้เห็นต่างทางการเมืองที่มีชื่อเสียงที่ลี้ภัยอยู่ในต่างแดน ยังรวมถึงสม รังสี ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค CNRP ที่ถูกยุบพรรคไปแล้ว อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 2559 และมู สุจัว ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ
ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานพรรค CPP กล่าวในปลายเดือนมิ.ย. ว่า กัมพูชาจำเป็นต้องดำเนินการกับพลเมืองที่เข้าข้างต่างชาติ
สม รังสี ที่ถูกห้ามเข้ากัมพูชา เป็นนักวิจารณ์ฮุนเซนที่ดุเดือดที่สุดมายาวนาน เขากล่าวหาว่าฮุนเซนจัดการกับข้อพิพาทชายแดนกับไทยอย่างไม่ถูกต้อง ที่นำไปสู่ความขัดแย้งด้วยอาวุธเมื่อเดือนก่อน และกล่าวหาว่ากองทัพทุจริตและรัฐบาลปกปิดเรื่องการเสียชีวิตของพลเรือน ที่ทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธ.