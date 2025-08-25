‘ไต้ฝุ่นคาจิกิ’ จ่อขึ้นฝั่งเวียดนาม ทางการเร่งอพยพคนหลายหมื่น-ปิดสนามบิน

เอเอฟพี - ประชาชนชาวเวียดนามหลายหมื่นคนอพยพออกจากพื้นที่ชายฝั่งของประเทศในวันนี้ (25) ขณะที่พายุไต้ฝุ่นคาจิกิ กำลังเคลื่อนเข้าฝั่ง และคาดว่าจะพัดถล่มพื้นที่ตอนกลางของประเทศด้วยความเร็วลมประมาณ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุไต้ฝุ่นลูกนี้ที่เป็นลูกที่ 5 ที่ส่งผลกระทบต่อเวียดนามในปีนี้ กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในทะเล ซัดถล่มอ่าวตังเกี๋ยด้วยคลื่นสูงถึง 9.5 เมตร
ทางการเวียดนามระบุว่าประชาชนกว่า 325,500 คน ใน 5 จังหวัดชายฝั่งเตรียมอพยพไปยังโรงเรียนและอาคารสาธารณะที่ถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
เมืองวินห์ (Vinh) ที่อยู่ติดทะเลถูกน้ำท่วมเมื่อคืนที่ผ่านมา ถนนหลายสายเงียบเหงาในตอนเช้า ร้านค้าและร้านอาหารส่วนใหญ่ปิดให้บริการ ขณะที่ประชาชนและเจ้าของธุรกิจต่างพากันนำกระสอบทรายวางกั้นทางเข้าบ้านเรือนของตนเอง
ในช่วงรุ่งสาง ประชาชนเกือบ 30,000 คน ได้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง สนามบินภายในประเทศ 2 แห่งปิดทำการและเรือประมงทั้งหมดในเส้นทางพายุถูกเรียกกลับเข้าฝั่ง
ศูนย์พยากรณ์อุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามคาดการณ์ว่าพายุจะขึ้นฝั่งประมาณ 13.00 น. ด้วยความเร็วลม 157 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตาม พายุจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วหลังจากขึ้นฝั่งแล้ว
ด้านศูนย์เตือนภัยไต้ฝุ่นร่วมระบุว่าสภาพอากาศบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเรื่อยๆ ขณะที่พายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไหล่ทวีปของอ่าวตังเกี๋ย ที่ปริมาณความร้อนจากมหาสมุทรน้อยกว่า
เที่ยวบินภายในประเทศของเวียดนามกว่าสิบเที่ยวบินถูกยกเลิกในวันอาทิตย์ ขณะที่เกาะไหหลำ ที่เป็นเมืองตากอากาศของจีนได้อพยพประชาชนราว 20,000 คน ขณะพายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวผ่านทางใต้ของเกาะ
เมืองซานย่า เมืองหลักของเกาะ ได้ปิดพื้นที่ท่องเที่ยวและระงับการดำเนินธุรกิจชั่วคราว
ในเวียดนาม มีประชาชนเสียชีวิตหรือสูญหายมากกว่า 100 คน จากภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตร และประเมินว่ามีความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า 21 ล้านดอลลาร์
เวียดนามได้รับความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 3,300 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนก.ย.ปีที่แล้ว ที่เป็นผลจากพายุไต้ฝุ่นยางิ ที่ซัดถล่มพื้นที่ภาคเหนือของประเทศและทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์กำลังผลักดันให้เกิดรูปแบบสภาพอากาศที่รุนแรงและคาดเดาไม่ได้ ที่สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมและพายุที่สร้างความเสียหายได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตร้อน.