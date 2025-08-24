ภาพถ่ายดาวเทียมชี้เวียดนามขยายพื้นที่เกาะเทียมในทะเลจีนใต้มีแนวโน้มแซงหน้าจีนเร็วๆ นี้

รอยเตอร์ - รายงานของสถาบันคลังสมองของสหรัฐฯ ระบุว่าเวียดนามได้ขยายงานสร้างเกาะอย่างมีนัยสำคัญในพื้นที่ที่เวียดนามอ้างสิทธิในหมู่เกาะสแปรตลีย์ในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาท และมีแนวโน้มว่าจะมีขนาดเทียบเท่าหรือแซงหน้ากิจกรรมลักษณะเดียวกันของจีน
รายงานจากศูนย์การศึกษาด้านยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศ (CSIS) ของวอชิงตันระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ เวียดนามได้ขยายงานสร้างเกาะไปยังสันดอนและแนวปะการัง 8 พื้นที่ ที่ยังไม่เคยถูกถมทะเลมาก่อน ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานถมทะเลที่เริ่มขึ้นในปี 2564
รายงานจากโครงการริเริ่มความโปร่งใสทางทะเลแห่งเอเชียของ CSIS ระบุว่าภาพถ่ายได้แสดงให้เห็นว่าเวียดนามได้ดำเนินการขุดลอกและถมทะเลที่แนวปะการังอลิสัน แนวปะการังคอลลินส์ แนวปะการังอีสต์ แนวปะการังแลนด์ดาวน์ และแนวปะการังเพทลีย์
กิจกรรมดังกล่าวทำให้แนวปะการังและสันดอนทั้ง 21 แห่ง ที่เวียดนามอ้างสิทธิครอบครองในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย์ได้รับการขยายให้กลายเป็นเกาะเทียม จากที่เมื่อ 4 ปีก่อน พื้นที่ส่วนใหญ่มีเพียงโครงสร้างป้อมตั้งอยู่เท่านั้น
รายงานยังระบุว่า มีการขยายพื้นที่ในสันดอนและแนวปะการัง 3 แห่ง ที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นเกาะเทียมขนาดกลางจากการขุดลอก คือ สันดอนแอมบอยนา แนวปะการังกรีเออร์สัน แนวปะการังเวสต์
“จนถึงเดือนมี.ค. 2568 เวียดนามได้สร้างที่ดินเทียมในหมู่เกาะสแปรตลีย์ไปแล้วประมาณ 70% ของจำนวนที่จีนสร้าง การถมทะเลในสันดอนและแนวปะการัง 8 แห่งนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าการสร้างเกาะของเวียดนามจะมีขนาดเทียบเท่าหรือแซงหน้าการสร้างเกาะของปักกิ่ง” รายงานระบุ
จีนอ้างสิทธิเหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ แม้ว่าจะมีการอ้างสิทธิทับซ้อนกับบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ปักกิ่งได้ดำเนินการสร้างเกาะอย่างกว้างขวางในพื้นที่ดังกล่าว ที่ถูกคัดค้านจากสหรัฐฯ พันธมิตรและหุ้นส่วน
รายงานของ CSIS ระบุว่า ภาพถ่ายดาวเทียมได้แสดงให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์เก็บอาวุธ ที่เริ่มปรากฎให้เห็นอยู่บนแนวปะการังที่เวียดนามอ้างสิทธิ ที่งานขุดลอกใกล้เสร็จสมบูรณ์ เช่น แนวปะการังบาร์คแคนาดา แนวปะการังดิสคัฟเวอรีเกรท แนวปะการังแลดด์ เกาะนามยิต แนวปะการังเพียร์สัน สันดอนแซนด์ และแนวปะการังเทนเนนต์
รายงานระบุว่าตำแหน่งของโครงสร้างใหม่และคลังอาวุธดูเหมือนจะทำให้แนวคิดเรื่องการสร้างรันเวย์เต็มความยาวสันดอนหรือแนวปะการังบางแห่งเป็นไปไม่ได้ และระบุว่ารันเวย์บนแนวปะการังบาร์คแคนาดามีแนวโน้มที่จะเป็นเพียงแห่งเดียวที่กำลังก่อสร้างเพื่อเชื่อมต่อกับรันเวย์เดียวที่มีอยู่ของเวียดนามในหมู่เกาะสแปรตลีย์ ด้านสถานทูตของจีนและเวียดนามในวอชิงตันต่างไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์เกี่ยวกับรายงานของ CSIS นี้
ในเดือนก.พ. จีนระบุว่าได้คัดค้านกิจกรรมการก่อสร้างของเวียดนามบนแนวปะการังบาร์คแคนาดา โดยอ้างว่าเป็นดินแดนของจีน
ในปี 2559 ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรในกรุงเฮกได้ตัดสินว่าการอ้างสิทธิในทะเลจีนใต้ของจีนไม่ได้รับการสนับสนุนโดยกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นคำตัดสินที่ปักกิ่งปฏิเสธ.