กัมพูชาพาคณะผู้แทนจากสถานทูต-องค์กรระหว่างประเทศลงพื้นที่ชายแดนชี้จุดอ้างไทยรุกล้ำ-วางลวดหนาม

MGR ออนไลน์ - ตัวแทนจากสถานทูตต่างประเทศ 42 แห่ง และองค์กรระหว่างประเทศ 20 แห่ง ได้เดินทางเยือน 2 หมู่บ้าน ในอ.โอเจริว จ.บ้านใต้มีชัย เพื่อสังเกตการณ์การบุกรุกที่ดินฝ่ายเดียวของไทยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวอ้าง ที่รวมถึงการวางลวดหนามและยางรถยนต์
การลงพื้นที่ตรวจสอบในภาคสนามการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงดำเนินการโดยคณะทูตที่ประจำในกัมพูชา หน่วยงานสหประชาชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชน นำโดยปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา
ภารกิจนี้เกิดขึ้นหลังจากการบรรยายสรุปของปรัก สุคน เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกัมพูชา-ไทย รวมถึงปัญหาทุ่นระเบิดให้แก่นักการทูตต่างประเทศและผู้แทนสหประชาชาติในกัมพูชา เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา
กัมพูชาและไทยได้ตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 ก.ค. ยุติการปะทะด้วยอาวุธเป็นเวลา 5 วันตามแนวชายแดนจ.อุดรมีชัย และจ.พระวิหาร โดยกัมพูชาอ้างว่าเกิดขึ้นจากการละเมิดอธิปไตยกัมพูชาของไทยและการโจมตีเชิงป้องกัน.