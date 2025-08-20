กัมพูชานำคณะ IOT ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่าในวันนี้ (20) กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้อำนวยความสะดวกให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชา เดินทางลงพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร เพื่อสังเกตการณ์ ตรวจสอบ และรายงานสถานการณ์ล่าสุดหลังข้อตกลงหยุดยิง
คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT ประกอบด้วยผู้แทนจาก 5 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และลาว นำโดย พ.อ.นาซลี บิน อับดุล ราฮิม ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำกัมพูชา รายงานระบุว่าภารกิจนี้ได้รับการประสานงานร่วมกับพลโทพัศ วิบูลโสเพียก รองอธิบดีกรมนโยบายและต่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ
กัมพูชาอ้างว่า ประสาทพระวิหารที่เป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ได้รับความเสียหายบางส่วนจากการรุกรานของไทยในการปะทะเป็นเวลา 5 วัน ซึ่งกัมพูชาได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อองค์การยูเนสโก
ปราสาทพระวิหารที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่บนหน้าผาของเทือกเขาพนมดงรัก ในเขตอ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 7 ก.ค.2551 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลจัดการขององค์การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติพระวิหาร
รายงานระบุว่า กระทรวงกลาโหมกัมพูชายังได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษาข้อตกลงหยุดยิง การยึดมั่นในหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ การแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี และการรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน.