โฆษกกัมพูชาลั่นจุดยืนเขมรชัดเจนต้องการสันติภาพ ชี้ไทยใส่ร้ายเรื่องทุ่นระเบิดไม่ได้ผลเหตุโลกรู้ใครเหยื่อจริง

MGR ออนไลน์ - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าวในการแถลงข่าวว่าจุดยืนของรัฐบาลและประชาชนกัมพูชาคือการต้องการสันติภาพ ดังนั้นข้อกล่าวหาและการใส่ร้ายที่มุ่งเป้าไปที่การกล่าวหากัมพูชาจึงไม่ได้ผล
เพ็ญ โบนา กล่าวเสริมว่า ไทยกำลังพยายามใช้ประเด็นทุ่นระเบิดเพื่อบิดเบือนความจริงให้โลกคิดว่าไทยเป็นเหยื่อ ขณะที่เหยื่อที่แท้จริงคือกัมพูชา ซึ่งถูกโจมตีด้วยระเบิดหนักหลายประเภทที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบิน F-16 ทั้ง MK-84, MK-82 และระเบิดลูกปรายประเภทอื่นๆ อีกมากมาย
โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังกล่าวว่า ประชาคมโลกได้รับข้อความที่ชัดเจนจากกัมพูชา ที่เพื่อนร่วมชาติทุกคนต่างกล่าวว่า ‘กัมพูชาต้องการสันติภาพ’
“ข้อกล่าวหาหรือการจัดฉากใดๆ ที่มุ่งจะโยนความผิดให้กัมพูชาล้วนไม่มีผล” โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวย้ำ.