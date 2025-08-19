กัมพูชาออกคำแถลง ชี้ไทยดำเนินคดีผู้นำเขมรบั่นทอนความพยายามหยุดยิง

MGR ออนไลน์ - กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาได้ออกคำแถลงเพื่อตอบโต้แผนของรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้นำกัมพูชา โดยเน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวจะบั่นทอนความพยายามหยุดยิงที่กำลังดำเนินอยู่
“กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้รับทราบด้วยความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อคำแถลงล่าสุดของนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีของไทย เกี่ยวกับการเตรียมการดำเนินคดีภายในประเทศของไทยต่อผู้นำกัมพูชา” คำแถลงลงวันที่ 19 ส.ค. ระบุ
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุว่า การดำเนินคดีดังกล่าวของไทยต่อผู้นำกัมพูชาไม่เพียงแต่ละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพของราชอาณาจักรกัมพูชา หลักการแห่งความเท่าเทียมทางอธิปไตยและการเคารพซึ่งกันและกันตามที่ระบุในกฎบัตรสหประชาชาติเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทย และยังเสริมว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการบ่อนทำลายความพยายามทั้งหมดที่ดำเนินการมาจนถึงขณะนี้เพื่อบรรลุการหยุดยิงอย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูสันติภาพและคืนสู่สภาพปกติระหว่างสองประเทศ
“การดำเนินการทางกฎหมายที่ตั้งใจไว้จะบั่นทอนความพยายามในการฟื้นฟูความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2568 เงื่อนไขและขั้นตอนที่นำไปสู่การลดระดับสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องและลงนามในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไประหว่างกัมพูชาและไทย (GBC) เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2568 รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC)” คำแถลงของกัมพูชาระบุ
นอกจากนี้ คำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่า กระทรวงฯ ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลกัมพูชาที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยในการบรรลุสันติภาพและฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับสู่ภาวะปกติในอนาคตอันใกล้.