ปิดหูปิดตา! กัมพูชาเตือนชาวเขมรระวังข่าวปลอมในโซเชียล แนะตามข้อมูลเชื่อถือได้จากผู้นำ-ทีมโฆษก

MGR ออนไลน์ - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาทั้งในประเทศและต่างประเทศระมัดระวังข้อมูลข่าวสารเท็จที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียและช่องข่าวต่างๆ โดยเตือนว่าข้อมูลดังกล่าวมุ่งทำลายความเป็นผู้นำ ความสามัคคี และบูรณภาพของประเทศ
“พี่น้องชาวกัมพูชาทั้งในและต่างประเทศ โปรดระมัดระวังข้อมูลเท็จที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดียและแม้แต่ช่องข่าวทางการ ข้อมูลเท็จดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้นำกัมพูชาและประเทศชาติโดยรวม รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความไม่ปรองดองและบ่อนทำลายความเป็นหนึ่งเดียวของชาติ ที่เป็นเกราะป้องกันบูรณภาพแห่งดินแดนของเรา” เพ็ญ โบนา กล่าวเตือนชาวกัมพูชา
โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังกล่าวต่ออีกว่า ให้ประชาชนเชื่อถือข้อมูลที่ถูกต้องที่เผยแพร่ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการจากผู้นำระดับสูงของกัมพูชา รวมถึงทีมโฆษก ตลอดจนแหล่งข่าวที่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบได้จากกระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวข้องเท่านั้น.