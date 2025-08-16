&'หวัง อี้’ ย้ำจีนสนับสนุนการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารพม่า ร้องยุติความขัดแย้ง-สร้างสันติภาพ

MGR ออนไลน์ - หลังจากพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารของพม่าประกาศว่าการเลือกตั้งที่วางแผนไว้จะจัดขึ้นอย่างแน่นอนในเดือนธ.ค.นี้ จีนได้ย้ำการสนับสนุนกระบวนการการเลือกตั้งดังกล่าว โดยที่รัฐบาลทหารได้เชิญจีนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งด้วย
สื่อของรัฐบาลทหารพม่าระบุว่า ตัน ส่วย รัฐมนตรีต่างประเทศ ได้พบหารือกับ หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่จัดขึ้นในมณฑลยูนนาน โดยฝ่ายจีนได้กล่าวแสดงการสนับสนุนการเลืกตั้งที่รัฐบาลทหารได้เสนอไว้
สถานทูตจีนประจำพม่าไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนการเลือกตั้งของจีนในข่าวประชาสัมพันธ์ แต่ระบุว่า หวัง อี้ ได้เรียกร้องให้พม่าบรรลุเป้าหมาย 3 ประการผ่านการเลือกตั้ง โดยประการแรกคือสันติภาพภายในประเทศด้วยการยุติความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ และปกครองบนพื้นฐานของเจตนารมย์ของประชาชน ประการที่ 2 คือการปรองดองและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างกว้างขวาง และประการที่ 3 คือความสามัคคีของสังคม การส่งเสริมการฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหวและการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แม้ว่าคำกล่าวดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างการประชุมทวิภาคี แต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐมนตรีต่างประเทศจากลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เข้าร่วมการประชุมที่จีน ที่ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าจีนกำลังช่วยให้รัฐบาลทหารของพม่าได้รับการสนับสนุนในระดับภูมิภาคสำหรับการเลือกตั้งที่วางแผนไว้
จีน อินเดีย ไทย กัมพูชา รัสเซีย และเบลารุส กำลังให้การสนับสนุนแผนการเลือกตั้งของรัฐบาลทหาร
ในเดือนพ.ย. 2567 จีนได้เชิญพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ที่ถูกโดดเดี่ยวทางการทูต เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแม่น้ำโขง-ล้านช้าง และอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมกับผู้นำระดับภูมิภาค รวมถึงไทย
การเดินทางเยือนครั้งนั้นถือเป็นการเยือนจีนครั้งแรกของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย นับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารในปี 2564 และตามมาด้วยการเยือนไทย เบลารุส และรัสเซีย ซึ่งเขาได้พบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน และผู้นำประเทศอื่นๆ
จีนเป็นหนึ่งในพันธมิตรไม่กี่รายและผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ของรัฐบาลพม่า โดยให้การสนับสนุนรัฐบาลทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก จีนได้ย้ำการสนับสนุนการเลือกตั้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก 4 เดือนข้างหน้า
หวัง อี้ ย้ำเตือนตัน ส่วย ถึงความจำเป็นในการปกป้องความปลอดภัยของพลเมือง องค์กร และโครงการต่างๆ ของจีนในพม่า
เอกอัครราชทูตจีนประจำพม่าได้หารือกับรัฐบาลทหารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้ให้คำมั่นไว้หลังจากการรัฐประหารในปี 2564 หวัง อี้ ได้แสดงการสนับสนุนการเลือกตั้งระหว่างการเยือนกรุงเนปีดอเมื่อเดือนส.ค. ปีที่แล้ว ด้านประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้แสดงการสนับสนุนการเลือกตั้งเมื่อเขาได้พบหารือกับพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ในกรุงมอสโกเมื่อเดือนพ.ค. ผู้แทนพิเศษด้านกิจการพม่าของจีนก็แสดงการสนับสนุนเช่นเดียวกันขณะเข้าร่วมการประชุมสันติภาพของรัฐบาลทหารในกรุงเนปีดอ ในเดือนมิ.ย.
การสนับสนุนของจีนต่อการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารเสนอไว้นั้นเชื่อมโยงกับผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ในพม่า และจีนได้กดดันกองกำลังต่อต้านให้ตกลงหยุดยิง
ภายใต้แรงกดดันจากจีน กองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติพม่า (MNDAA) ได้ยุติการโจมตีในรัฐชานตอนเหนือ และยอมสละเมืองล่าเสี้ยว เมืองเอกของรัฐชานตอนเหนือในเดือนเม.ย. กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) ที่เป็นพันธมิตรกับ MNDAA ก็อยู่ภายใต้แรงกดดันของจีนที่ให้สละการยึดครองเมืองตามเส้นทางการค้าชายแดนของจีน แต่ปักกิ่งไม่ได้เพิกเฉยต่อการโจมตีทางอากาศอย่างไม่เลือกหน้าของรัฐบาลทหารต่อเมืองต่างๆ ที่ TNLA ควบคุมอยู่ ซึ่งคร่าชีวิตพลเรือนไปเป็นจำนวนมาก
ขณะที่หวัง อี้ หารือกับตัน ส่วย การโจมตีทางอากาศของรัฐบาลทหารได้สังหารพลเรือนไป 8 คน ในเมืองโมก๊ก ที่ TNLA ควบคุมอยู่
นายพลทา โบง จ่อ ของ TNLA ระบุบนโซเชียลมีเดียว่าการแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของจีนเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่สุดที่กองกำลังต่อต้านกำลังเผชิญอยู่
ประเทศตะวันตกที่รวมถึงสหรัฐฯ กลุ่มต่อต้าน และรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ปฏิเสธการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารมานานแล้วโดยระบุว่าไม่เสรีและไม่ยุติธรรม
มาเลเซีย ประธานอาเซียนในปัจจุบันได้ระบุว่า รัฐบาลทหารควรให้ความสำคัญกับการยุติการสู้รบมากกว่าการจัดการเลือกตั้ง
เมื่อไม่นานนี้ กองทัพอาระกัน สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง และ TNLA ได้ประกาศว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในดินแดนของตน พร้อมให้คำมั่นที่จะขัดขวางกระบวนการ และประณามการเลือกตั้งว่าเป็นกลไกในการทำให้การปกครองของทหารหยั่งรากลึก.