กองทัพพม่าโจมตีทางอากาศใส่ขบวนรถบรรทุกสินค้าพลเรือน เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย

เอเอฟพี - กองทัพพม่าโจมตีทางอากาศใส่ขบวนรถขนส่งสินค้าของพลเรือนที่ติดค้างอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างกองกำลังทหารของรัฐและกลุ่มติดอาวุธต่อต้านการรัฐประหารนอกเมืองใหญ่อันสองของประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 คน ชาวบ้าน 2 คนระบุวันนี้ (13)
กองทัพพม่าได้เพิ่มการโจมตีทางอากาศมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับศัตรูจำนวนมากที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในสงครามกลางเมืองที่เริ่มต้นขึ้นจากการรัฐประหารในปี 2564 แต่การเสียชีวิตของพลเรือนกลับเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ชาวบ้าน 2 คน ในภาคสะกาย ทางตอนกลางของประเทศ ใกล้กับเมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ระบุว่าการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นกับขบวนรถบรรทุกที่จอดนิ่งอยู่ในวันจันทร์ ซึ่งติดค้างอยู่เนื่องจากการต่อสู้ในบริเวณใกล้เคียง
ชาวบ้านทั้งคู่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 คน ใกล้หมู่บ้านตองยิน ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์เพียง 17 กิโลเมตร แต่ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวว่ามีนักสู้ของฝ่ายต่อต้านรัฐประหารรวมอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตด้วย
“เรามีปัญหาในการระบุตัวตนของศพ ศพบางส่วนกระจัดกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย” ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวโดยขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
ภาพถ่ายบนโซเชียลมีเดียที่เอเอฟพีสามารถยืนยันได้ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีรายงานการโจมตี เผยให้เห็นรถบรรทุกมีไฟลุกไหม้และมีควันพวยพุ่งออกมา และผู้เห็นเหตุการณ์กำลังเคลื่อนย้ายศพ
กองทัพพม่าประกาศจัดการเลือกตั้งในเดือนธ.ค. เพื่อยุติสงครามกลางเมืองที่ทำให้ประชาชนกว่า 3.5 ล้านคนต้องพลัดถิ่น และประชากรกว่าครึ่งประเทศต้องตกอยู่ในความยากจน
กลุ่มติดอาวุธสนับสนุนประชาธิปไตย และกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่มีอิทธิพลได้ให้คำมั่นว่าจะคว่ำบาตรการเลือกตั้ง ซึ่งผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นแผนการที่จะทำให้การปกครองของทหารยังคงดำเนินต่อไปอย่างชอบธรรม
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลหารได้ชัยชนะหลายครั้งในพื้นที่ตอนกลางของประเทศ โดยสามารถยึดพื้นที่คืนจากกลุ่มติดอาวุธได้ ซึ่งพื้นที่เหล่านั้นอาจเป็นพื้นที่ที่ใช้จัดการเลือกตั้ง
ชาวบ้านคนที่ 2 กล่าวว่ารถบรรทุกกำลังขนน้ำมันไปยังพื้นที่ที่กลุ่มติดอาวุธยึดครอง โดยคาดว่ากองทัพโจมตีเพื่อจำกัดการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตน
“ถนนถูกปิดเนื่องจากการรุกคืบของรัฐบาลทหาร” ชาวบ้านกล่าว โดยอธิบายว่าการทิ้งระเบิดเกิดขึ้นนานกว่า 2 ชั่วโมงในบ่ายวันจันทร์ จนพวกเขาไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้.