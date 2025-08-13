หน่วยงานสหประชาชาติเผยรัฐยะไข่พม่าเผชิญความหิวโหยรุนแรงหลังสหรัฐฯ ตัดความช่วยเหลือ

เอเอฟพี - โครงการอาหารโลก (WFP) ระบุว่าหนึ่งในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งมากที่สุดของพม่า กำลังเผชิญกับความหิวโหยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผลักดันให้สหรัฐฯ ตัดความช่วยเหลือในช่วงที่พม่าเกิดสงครามกลางเมือง
รัฐยะไข่ ทางตะวันตกของพม่า เผชิญกับการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในความขัดแย้งหลายฝ่ายของประเทศ ที่เกิดขึ้นจากการยึดอำนาจของทหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตย
กองกำลังทหารได้ปิดล้อมรัฐยะไข่ ขณะที่ต่อสู้กับกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ในพื้นที่ ปิดกั้นเส้นทางการค้าสำคัญ และจำกัดการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งที่มีพรมแดนติดบังกลาเทศ
สถานการณ์เลวร้ายลงในเดือนเม.ย. เมื่อโครงการอาหารโลกถูกบังคับให้ตัดความช่วยเหลือต่อประชาชน 1 ล้านคนทั่วประเทศ หลังจากที่เงินทุนช่วยเหลือทั่วโลกลดลงภายใต้การนำของวอชิงตัน ที่เป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุด
คำแถลงของโครงการอาหารโลกระบุว่า 57% ของครอบครัวในรัฐยะไข่ ไม่สามารถจัดหาอาหารพื้นฐานได้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 24% นับตั้งแต่เดือนธ.ค.
“ความขัดแย้ง การปิดล้อม และการตัดงบประมาณ ส่งผลให้ความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก” คำแถลงระบุ
การสู้รบทำให้การเข้าถึงความช่วยเหลือและองค์กรสื่อต่างๆ ดำเนินได้อย่างยากลำบาก แต่โครงการอาหารโลกเชื่อว่าสถานการณ์ในรัฐยะไข่ตอนเหนือเลวร้ายกว่ามากเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่และการเข้าถึงจำกัด
“ประชาชนติดอยู่ในวงจรอุบาทว์ ถูกตัดขาดจากความขัดแย้ง สูญเสียอาชีพ และไม่มีหลักประกันด้านมนุษยธรรม หากไม่มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน วิกฤตนี้จะลุกลามกลายเป็นหายนะอย่างเต็มรูปแบบ” ผู้อำนวยการโครงการอาหารโลกประจำพม่า กล่าว
วอชิงตันเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของโครงการอาหารโลกในปี 2567 โดยให้เงินบริจาคเกือบครึ่งหนึ่งของเงินบริจาค 9,700 ล้านดอลลาร์ จากผู้บริจาคระหว่างประเทศ
ทรัมป์สั่งระงับโครงการช่วยเหลือต่างประเทศทั้งหมด เพื่อพิจารณาว่าโครงการเหล่านั้นสอดคล้องกับนโยบาย “อเมริกาต้องมาก่อน” ของเขาหรือไม่ ที่เป็นหนึ่งในมาตรการแรกๆ หลังจากกลับเข้ารับตำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม การตัดลดงบประมาณของวอชิงตันเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มโลก ที่ยังเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ และเยอรมนี ที่ลดงบประมาณความช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายด้านกลาโหม.