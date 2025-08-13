บ.อินเดีย เสนอขาย “เรดาห์ตรวจจับโดรน” ให้กองทัพพม่า

MGR Online - บริษัทเทคโนโลยีจากอินเดีย เสนอขายอุปกรณ์ขนาดเล็กแบบพกพา ที่มีความสามารถในการตรวจจับโดรนให้กับกองทัพพม่า
สำนักข่าว Mizzima รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 บริษัทเทคโนโลยีของอินเดียได้ส่งตัวแทนเข้าพบนายทหารระดับสูงของกองทัพพม่าเพื่อเสนอขายเทคโนโลยีเรดาร์ตรวจจับโดรนและอากาศยานเพดานบินต่ำให้กับกองบัญชาการป้องกันทางอากาศของกองทัพพม่า
ในข่าวได้อ้างเนื้อหาจากเอกสารลับที่รั่วไหลออกมาจากกองทัพพม่า ระบุว่า ในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม บริษัท Astra Microwave Products Ltd ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในอินเดีย พร้อมกับบริษัทคู่ค้าในเมียนมาที่ชื่อว่า Messrs Light Head Group Limited Myanmar ได้ส่งตัวแทน 4 คน เข้าพบกับนายทหารระดับสูงที่มีอำนาจในการจัดซื้อ เพื่อนำเสนอข้อมูลเรดาร์ตรวจการณ์ภาคพื้นดินระดับต่ำ น้ำหนักเบา Drishti–Low Level Light Weight Radar (LLLWR) ที่เตรียมจะขายให้กับกองทัพพม่า
LLLWR เป็นเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศแบบสามมิติ(3D) ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับและติดตามเป้าหมายทางอากาศที่หลากหลาย เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินรบ และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือโดรน ที่อยู่บนเพดานบินต่ำถึงปานกลาง มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้งในภูมิประเทศที่หลากหลาย รวมถึงพื้นที่ภูเขา สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ เช่น บนรถบรรทุก พกพาไปกับหน่วยลาดตระเวน ติดตั้งใต้ท้องเฮลิคอปเตอร์ และใช้งานได้ทั้งในรูปแบบเครือข่าย หรือแบบสแตนด์อโลน
สำนักข่าว Mizzima รายงานว่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นต้นมา กองทัพพม่าได้เริ่มการฝีกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ ทั้งการบังคับโดรนและการต่อต้านโดรนให้กับกำลังพล รวมถึงมีแผนจะผลิตโดรนขึ้นเองในโรงงานอุตสาหกรรมของกองทัพ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 กองทัพพม่าได้เผยแพร่คลิปในชุมชนออนไลน์ เป็นคลิปปฏิบัติการต่อต้านโดรนของศัตรูด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดแบบมองไปข้างหน้า(Forward-looking infrared : FLIR) เพื่อตรวจจับสัญญานความร้อน ซึ่งเป็นโฆษณาชวนเชื่อให้เห็นถึงขีดความสามารถของหน่วยอากาศยานไร้คนขับและขีดความสามารถในการต่อต้านโดรนของศัตรูที่ได้ถูกยกระดับขึ้นมา
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา พล.อ.ทูนอ่อง ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ เมียนมา ได้นำคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย และได้เข้าพบหารือกับ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศของไทย โดยหัวข้อหนึ่งที่ได้มีการพูดคุยกันคือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศของทั้ง 2 ประเทศ