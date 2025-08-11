ทูตจีนในพม่านำคณะกว่า 150 คน ร่วมระลึกวีรกรรมต้านทัพญี่ปุ่นที่ตองอู

MGR Online - ทูตจีน นำตัวแทนสถานทูต นักธุรกิจ นักศึกษา และสื่อมวลชนจีนในเมียนมา กว่า 150 คน ขึ้นไปคารวะอนุสาวรีย์ทหารจีนที่เดินทางไกลลงมาต้านทัพญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เมืองตองอู
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา นางหม่า เจีย เอกอัครราชทูตจีน ประจำเมียนมา ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานทูต ตัวแทนนักธุรกิจ นักศึกษาจีน และสื่อมวลชนจีนที่อยู่ในเมียนมา รวมมากกว่า 150 คน เดินทางขึ้นไปยังเมืองตองอู ภาคพะโค ตอนกลางประเทศเมียนมา เพื่อเยี่ยมชมหอรำลึกและอนุสาวรีย์"ทหารเดินทางไกลต้านกองทัพญี่ปุ่นจากจีน" ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองตองอู
นางหม่า เจีย ได้อ่านสารแสดงความระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าทหารหาญจากจีนที่สู้รบอย่างดุเดือด เพื่อป้องกันไม่ให้ญี่ปุ่นเคลื่อนทัพผ่านพม่าขึ้นไปยังจีนได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นได้วางพวงมาลาไว้อาลัย พร้อมนำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามภายในหอรำลึกทหารต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น
ทางการจีนได้สร้างอนุสาวรีย์และหอรำลึกแห่งนี้ไว้ที่เมืองตองอู โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2485 กองทัพจีนได้ส่งทหารจากมณฑลยูนนานมากกว่า 4 แสนนาย เดินทางไกลลงมาในดินแดนพม่า และร่วมกับทหารพม่าสู้รบกับกองทัพญี่ปุ่น ที่หมายจะนำกำลังพลบุกขึ้นไปยังจีน โดยใช้เส้นทางหลวงพม่า-ยูนนาน มีสมรภูมิสู้รบระหว่างทหารจีนและทหารญี่ปุ่นเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของพม่า สมรภูมิที่สำคัญ เช่น สงครามรักษาเมืองตองอู และสงครามรักษาเมืองเยนานฉ่อง ริมแม่น้ำอิรวดี ในภาคสะกาย
ทหารจีนสามารถสู้รบต้านทานการเคลื่อนกำลังของกองทัพญี่ปุ่นที่มีเป้าหมายขึ้นไปยังจีนเอาไว้ได้ แต่ก็ต้องสละชีวิตทหารเป็นจำนวนมากกว่า 2 แสนนาย ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นก็ได้รับความเสียหายไม่น้อยด้วยฝีมือของทหารจีนเหล่านี้