จนท.พม่าออกตรวจมือถือประชาชนในมัณฑะเลย์ คุมเข้มใช้งาน VPN-โซเชียลมีเดีย

MGR ออนไลน์ - ทหารอาสาและตำรวจจราจรได้เริ่มออกลาดตระเวนในเมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของพม่า เพื่อตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของประชาชนทั้งที่เดินอยู่ตามท้องถนนและผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ หลังจากพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้ลงนามในกฎหมายความความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา
ผู้อยู่อาศัยในเมืองมัณฑะเลย์ระบุว่าการตรวจสอบเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การตรวจสอบใบขับขี่ แต่ปัจจุบันยังรวมถึงการค้นหาข้อมูลการใช้งานโซเชียลมีเดีย และซอฟท์แวร์เครือข่ายเสมือน (VPN) บนมือถือด้วย
“ผมคิดว่ามันเป็นแค่การตรวจใบขับขี่ทั่วไป ผมเลยหยุดรถ เมื่อพวกเขาเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี พวกเขาก็ตรวจมือถือของผม หลังจากที่หาซอฟท์แวร์ VPN หรือ เฟซบุ๊กบนโทรศัพท์ของผมไม่เจอ พวกเขาก็กล่าวหาว่าผมลบทิ้ง จากนั้นพวกเขาก็เริ่มไล่ดูรูปถ่ายและวิดีโอของผม พวกเขาสวมเครื่องแบบทหารและมีอายุใกล้เคียงกับผม” ชายวัย 25 ปี กล่าว
รัฐบาลทหารได้ผ่านกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้มงวดเมื่อวันที่ 1 ม.ค. ที่กำหนดให้การใช้งาน VPN เป็นความผิดอาญา และลงโทษผู้ใช้ที่เข้าถึงหรือแชร์ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ถูกแบน กฎหมายนี้ให้อำนาจรัฐอย่างไม่จำกัดในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ จับกุมผู้วิพากษ์วิจารณ์ทางออนไลน์ และดำเนินการสอดส่องทางออนไลน์ และยังทำให้การพนันออนไลน์และกิจกรรมทางไซเบอร์อื่นๆ ที่ถูกแบนเป็นความผิดอาญาด้วย
ผู้สนับสนุนสิทธิดิจิทัลกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และเสรีภาพทางไซเบอร์ ขณะเดียวกันก็ให้อำนาจทางกฎหมายแก่รัฐบาลทหารในการปราบปราม
นับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 รัฐบาลทหารโจมตีแพลตฟอร์มออนไลน์และช่องโซเชียลมีเดียต่างๆ ด้วยการปิดอินเทอร์เน็ตและบล็อกเว็บไซต์ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ข่าวอิสระ และเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หันมาใช้ VPN เพื่อเลี่ยงการบล็อก
ต่อมารัฐบาลทหารได้สั่งห้ามการใช้งาน VPN ในเดือนพ.ค. 2567
กฎหมายความปลอดภัยไซเบอร์ครอบคลุมไปถึงชายแดนของพม่า ไปถึงเรือหรืออากาศยานที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศ และกระทั่งพลเมืองพม่าที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ
ภายใต้กฎหมายนี้ การเปิดหรือให้บริการ VPN โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน และหรือปรับสูงสุด 10 ล้านจ๊าต นอกจากนี้ ยังมีโทษจำคุกและค่าปรับสำหรับการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล และบริการการพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
รัฐบาลยังเริ่มตรวจสอบตัวตนด้วยระบบตรวจสอบและติดตามบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังทางดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากจีน โดยระบบนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถของประเทศกับประวัติอาชญากรรม ณ จุดตรวจ โรงแรม และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วได้
ตามข้อมูลของประชาชนในมัณฑะเลย์ พวกเขาระบุว่าด่านตรวจรักษาความปลอดภัยทั่วเมืองใช้ระบบตรวจสอบและติดตามบุคคลดังกล่าวคัดกรองผู้เดินทางอยู่เป็นประจำ และรัฐบาลยังส่งกองกำลังทหารอาสาและทหารนอกเครื่องแบบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังครั้งใหญ่ในเมืองมัณฑะเลย์ พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสถานที่สำคัญต่างๆ ทั่วเมืองด้วย.