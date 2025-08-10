กัมพูชาร้องไทยอย่าด่วนกล่าวหา อ้างยังไม่มีการตรวจสอบกรณีทุ่นระเบิดทำทหารไทยบาดเจ็บตามแนวชายแดน

MGR ออนไลน์ - กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทย ที่ระบุว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้เหตุผลและขาดความรับผิดชอบ เกี่ยวกับเหตุการณ์ทุ่นระเบิดที่ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บตามแนวชายแดน
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ออกคำแถลงกล่าวหากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ ซึ่งหน่วยงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดและช่วยเหลือเหยื่อกัมพูชาได้ออกมาอธิบายโต้แย้งในข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกในวันเดียวกันเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาที่ระบุว่าไม่มีมูลความจริง
“จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการสอบสวนที่น่าเชื่อถือหรือโปรงใสเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ฝ่ายไทยอ้างถึง กัมพูชาเรียกร้องให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจและหลีกเลี่ยงการกล่าวหาก่อนเวลาอันควร ซึ่งเสี่ยงต่อการทำลายความไว้วางใจที่แท้จริงและบั่นทอนความมุ่งมั่นตั้งใจของการหยุดยิงในช่วงเวลาที่จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์” ชุม สุนรี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา กล่าว
กัมพูชายังเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้บรรลุในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปทยกัมพูชา-ไทยเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงที่จะรักษาตำแหน่งทหารปัจจุบันไว้ และงดเว้นการเคลื่อนไหวหรือการลาดตระเวนไปยังตำแหน่งของอีกฝ่ายหนึ่ง
ขณะเดียวกัน หน่วยงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดและช่วยเหลือเหยื่อกัมพูชาได้ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของไทย ที่กล่าวหาว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่
โดยในข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดที่ออกวานนี้ ระบุว่า จุดยืนของกัมพูชาชัดเจน กัมพูชาไม่ได้วางและจะไม่วางทุ่นระเบิดใหม่ กัมพูชาเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคล ซึ่งกัมพูชาได้ให้สัตยาบันในปี 2542 และมีประวัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการกำจัดและไม่ใช้อาวุธที่ไม่เลือกปฏิบัติเหล่านี้ เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ กัมพูชาได้กำจัดทุ่นระเบิดไปแล้วมากกว่า 1 ล้านลูก และวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามเกือบ 3 ล้านชิ้น ที่ช่วยชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนและฟื้นฟูที่ดินให้กับชุมชน
หน่วยงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดยังระบุว่า ปัจจุบันยังไม่มีการสอบสวนอย่างเป็นทางการและโปร่งใสต่อเหตุการณ์ที่รายงานเกี่ยวกับทหารไทยที่ได้รับบาดเจ็บ หากไม่มีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องใช้ความยับยั้งชั่งใจในการแถลงต่อสาธารณะ ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงไม่เพียงเสี่ยงต่อการบั่นทอนความตั้งใจในความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้การหยุดยิงเท่านั้น แต่ยังคุกคามที่จะบั่นทอนความไว้วางใจในช่วงเวลาที่จำเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย.