กัมพูชาแถลงเด็กหญิงวัย 6 ขวบติดเชื้อไข้หวัดนกเป็นรายที่ 15 ของปี

MGR ออนไลน์ - กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาแถลงว่าเด็กหญิงวัย 6 ขวบ จากจ.ตาแก้ว ทางตอนใต้ของประเทศ ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในปีนี้เพิ่มเป็น 15 คน
“ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติระบุเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ว่าเด็กหญิงคนดังกล่าวติดเชื้อไวรัส H5N1” คำแถลงระบุ
“ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ อ่อนเพลีย และหายใจลำบาก ขณะนี้ทีมแพทย์กำลังรักษาเธออยู่” คำแถลงระบุเพิ่ม โดยเหยื่อไข้หวัดนกรายล่าสุดนี้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเปรยมก อ.ตระกา จ.ตาแก้ว
คำแถลงระบุว่า จากการสอบสวนพบว่าในช่วง 20 วันที่ผ่านมา มีไก่ประมาณ 30 ตัวล้มป่วยและตายในเวลาต่อมาที่บ้านของเด็กหญิง และแม่ของเธอได้นำไก่ตายมาทำอาหาร ไม่กี่วันก่อนที่เด็กหญิงจะป่วย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังตรวจสอบแหล่งที่มาของการติดเชื้อ และกำลังตรวจสอบผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่สัมผัสกับเหยื่อเพื่อป้องกันการระบาดในชุมชน
ทามิฟลู ที่เป็นยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ได้ถูกแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีการสัมผัสโดยตรงกับเด็กหญิงผู้เคราะห์ร้าย ตามคำแถลงของกระทรวงสาธารณสุข
จนถึงขณะนี้ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 รวม 15 คน และมีผู้เสียชีวิต 5 คน ตามการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข.