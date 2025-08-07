‘มี้น ส่วย’ รักษาการประธานาธิบดีพม่าถึงแก่อสัญกรรม

รอยเตอร์/เอเอฟพี - มี้น ส่วย ที่ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีของพม่าในช่วงการรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง และส่งมอบอำนาจให้กองทัพทันที ได้เสียชีวิตลงแล้ว หลังจากพักงานราชการตั้งแต่ปีที่แล้วเนื่องจากสุขภาพทรุดโทรม ตามคำแถลงของรัฐบาลทหารและการรายงานของสถานีโทรทัศน์ของรัฐวันนี้ (7)
สถานีโทรทัศน์ MRTV รายงานว่า อดีตนายพลวัย 74 ปี เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในกรุงเนปีดอในเช้าวันพฤหัสฯ
“ประธานาธิบดีอู มี้น ส่วย ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเวลา 8.28 น. ของเช้าวันนี้ และพิธีศพของอดีตประธานาธิบดีอู มี้น ส่วย จะจัดขึ้นแบบพิธีศพของรัฐ” คำแถลงของรัฐบาลทหารระบุ
เขาถูกเสนอชื่อให้ทำหน้าที่รักษาการประธานาธิบดี หลังจาก วิน มี้น ประธานาธิบดีคนก่อนหน้าถูกจับกุมตัวระหว่างการรัฐประหารพร้อมกับ อองซานซูจี ซึ่งทั้งคู่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
พม่าตกอยู่ในความวุ่นวายนับตั้งแต่การรัฐประหารที่ทำให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เข้าสู่สงครามกลางเมือง โดยกองทัพต่อสู้เพื่อปราบปรามกลุ่มกบฎ และถูกกล่าวหาว่ากระทำความโหดร้ายทารุณอย่างกว้างขวาง ซึ่งกองทัพปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
มี้น ส่วย เคยดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีภายใต้รัฐบาลกึ่งพลเรือนของพม่า ก่อนที่จะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีหุ่นเชิดของรัฐบาลทหาร ที่พึ่งพาให้เขาลงนามในกฤษฎีกาต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์ของความชอบธรรมให้กับการปกครองของทหาร
มี้น ส่วย หยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากอาการป่วยด้วยโรคพาร์กินสัน ในเดือนก.ค. ปีที่แล้ว และส่งต่อหน้าที่ทั้งหมดให้กับพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพได้โอนอำนาจให้กับรัฐบาลรักษาการนำโดยพลเรือนก่อนการเลือกตั้งที่วางแผนไว้ในช่วงปลายปีนี้ โดยพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ยังคงดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีต่อไปในประเทศที่กำลังเผชิญกับสงคราม.